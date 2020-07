Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH?

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo nên 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh thu chi NSNN cơ bản đảm bảo dự toán. Theo đó, thu ngân sách được 6.481 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán Bộ Tài chính giao, 46,1% dự toán HĐND tỉnh giao và 92,6% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng thu ngân sách nội địa 4.162 tỷ đồng, đạt 69,8% so với dự toán Bộ Tài chính giao, 57,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2019. Về chi NSNN, toàn tỉnh chi khoảng 8.183 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán HĐND tỉnh. Trong đó, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ trên 381 tỷ đồng để thực hiện các chế độ chính sách, các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.