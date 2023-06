Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu ngân sách đạt 324 tỷ đồng

Tính đến nửa tháng 6/2023, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã thu ngân sách 324 tỷ đồng, đạt 63,4% chỉ tiêu được giao cả năm.

“Siết chặt” kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Đây là thời gian cao điểm khu vực biên giới Cầu Treo hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). Tại địa điểm làm thủ tục hải quan, chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dùng phòng chống ma túy được tăng cường sử dụng. Đây cũng là thời gian Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập trung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh.

Máy soi được áp dụng để phát hiện ma túy trong các hành lý, hàng hóa xuất nhập cảnh.

Ông Lê Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh không chỉ góp phần phòng, chống ma túy mà còn giúp đơn vị triển khai chống thất thu và gian lận thuế. Đây cũng là giải pháp để đơn vị kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam”.

“Siết chặt” công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong hơn 5 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã nâng luồng tờ khai từ luồng xanh lên luồng đỏ đối với 6 doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại về: xuất xứ hàng hóa, số lượng, trị giá… Việc nâng luồng kiểm tra nhằm đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; tập trung theo dõi để có biện pháp kiểm soát đối với doanh nghiệp có rủi ro cao, qua đó góp phần chống thất thu ngân sách.

Cán bộ hải quan phối hợp với biên phòng kiểm tra hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh qua Cầu Treo.

Cùng với đó, tổ kiểm tra sau thông quan của đơn vị (được thành lập từ đầu năm) hoạt động hiệu quả, thực hiện rà soát, thu thập thông tin, xác định các dấu hiệu nghi ngờ đối với các hồ sơ thuộc lô hàng luồng xanh; các trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa; rà soát quy trình, thủ tục, thu thập thông tin, nghiên cứu các văn bản quy định, quy chuẩn liên quan đối với mặt hàng làm thủ tục xuất nhập khẩu qua đơn vị… . Từ đó, lực lượng chuyên môn sẽ đề xuất kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu để ngăn chặn sớm các dấu hiệu tội phạm cũng như tăng cường kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh; tránh thất thu ngân sách.

Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp

Có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thời điểm này, nước bạn Lào đã áp dụng chính sách cấm phương tiện xe thùng rỗng, không chở hàng vào lãnh thổ. Vì vậy, doanh nghiệp vận tải của Việt Nam hoạt động khó khăn hơn. Ngoài ra, do tác động của dịch COVID-19 nên hoạt động xuất nhập khẩu qua Cầu Treo có phần sụt giảm hơn so với trước.

Nước bạn Lào đang cấm xe không chở hàng qua lãnh thổ nên hoạt động xuất nhập khẩu từ đầu tháng 6 đến nay trầm lắng.

Để đẩy mạnh hoạt động giao thương, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông quan. Hoạt động cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan được đẩy mạnh qua cơ chế một cửa quốc gia, nhất là kết nối cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN.

Anh Phạm Văn Toản - đại diện Công ty CP Vinaconex (Nghệ An) chia sẻ: “Hiện nay, việc thực hiện thủ tục hải quan được triển khai điện tử nên doanh nghiệp không cần phải đến trụ sở chi cục hải quan để làm việc trực tiếp. Đặc biệt, qua cổng thanh toán điện tử 24/7, doanh nghiệp có thể nộp thuế trực tuyến, rất tiện ích. Với những vướng mắc phát sinh, cán bộ hải quan trực tiếp giải đáp và hỗ trợ tháo gỡ kịp thời nên thông quan hàng hóa nhanh chóng”.

Doanh nghiệp làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trong gần 6 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thu hút được 224 doanh nghiệp về làm thủ tục xuất nhập khẩu, tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2022. Đơn vị cũng làm thủ tục cho 51.758 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2022); mở 3.749 tờ khai xuất nhập khẩu (tăng 6,72% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 165,44 triệu USD (tăng 17,14% so với cùng kỳ năm 2022).

Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thu nộp ngân sách Nhà nước khoảng 324 tỷ đồng, đạt 63,4% chỉ tiêu được giao năm 2023.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại; chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chống thất thu ngân sách. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt 510 tỷ đồng mà Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giao năm 2023, Chi cục sẽ xây dựng kế hoạch thu ngân sách theo từng tháng, từng quý; bám sát tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn nhằm triển khai các giải pháp tăng thu hiệu quả. Ông Lê Minh Đức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Nhóm PV Kinh tế