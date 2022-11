Hải quan Hà Tĩnh “vượt mốc” thu ngân sách 8.000 tỷ đồng

Với số thu đạt hơn 8.074 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm, Hà Tĩnh lần đầu tiên “vượt mốc” thu ngân sách 8.000 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Tính đến ngày 28/10, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thủ tục hải quan cho 11.352 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 4.321 triệu USD. Mặt hàng XNK chủ yếu là: máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất của nhà máy thép, sắt thép và sản phẩm điện tử…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng chiếm 94% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Qua đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu NSNN hơn 8.074 tỷ đồng, đạt 95,56% so với dự toán Bộ Tài chính giao (8.450 tỷ đồng), đạt 95% dự toán HĐND giao (8.500 tỷ đồng), đạt 91,75% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (8.800 tỷ đồng) và tăng 18,59% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 6.803,35 tỷ đồng).

Trong tổng thu ngân sách hơn 8.074 tỷ đồng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt hơn 7.598 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt hơn 414 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cảng Xuân Hải thu đạt hơn 61 tỷ đồng, còn lại là thu từ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, hàng tịch thu…

Hoạt động XNK qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, các mặt hàng mang lại số thu nộp NSNN lớn cho đơn vị gồm có: máy móc thiết bị nhập khẩu mới và nhập khẩu thay thế (497,32 tỷ đồng), than (3.834,42 tỷ đồng), quặng (2.597,61 tỷ đồng), xỉ hạt lò cao (5,33 tỷ đồng), dầu (77,34 tỷ đồng), sản phẩm điện tử (14,53 tỷ đồng), dăm gỗ (44 tỷ đồng)…

Còn 2 tháng nữa là kết thúc năm tài chính ngân sách 2022, công tác thu nộp NSNN hiện đang được Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt triển khai. Đơn vị luôn xác định tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn khi làm thủ tục hải quan là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong những tháng cuối năm 2022.

Phan Trâm