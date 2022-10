Huyện Nghi Xuân thu ngân sách đạt gần 93% kế hoạch năm

9 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đạt 248 tỷ đồng, đạt 92,88% kế hoạch năm HĐND huyện giao, tăng 37,7% so với cùng kỳ.

BCH Đảng bộ huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

9 tháng năm 2022, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nghi Xuân có nhiều khởi sắc. Trong đó, sản lượng lương thực có hạt đạt 21.728 tấn (đạt 104,3% kế hoạch năm 2022); tổng lượt khách du lịch đạt 256.273 lượt khách, tăng 232% so cùng kỳ năm 2021, trong đó khách lưu trú trên 53.907 lượt người, khách quốc tế trên 998 lượt người...

Nổi bật là tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 248/267 tỷ đồng, đạt 92,88% kế hoạch năm HĐND huyện giao, tăng 37,7% so với cùng kỳ.

Ông Phan Văn Lĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An nêu một số khó khăn, nhất là chính sách hỗ trợ trong quá trình xây dựng khu đô thị văn minh.

Toàn huyện thành lập mới được 66 doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh 344 hộ. Đến nay, có 655 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn.

Phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” với các đợt ra quân cao điểm và đạt được kết quả tích cực. Trong 9 tháng, toàn huyện làm được 5,86/9,34 km đường giao thông (đạt 62,7% kế hoạch); 1,5/2,97 km rãnh thoát nước (đạt 50% kế hoạch); 1,06/1,91 km kênh mương nội đồng (đạt 55,64% kế hoạch).

Phong trào tự nguyện hiến đất để mở rộng các tuyến đường tạo được hiệu ứng tích cực, có 207 hộ của 11 xã tự nguyện phá dỡ bờ rào, cổng, hiến đất mở rộng đường giao thông với 7.444 m2 đất ở. Các địa phương hiến nhiều đất như: Xuân Thành, Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân Hội.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Giang Nguyễn Phi Thường: Đề nghị huyện quan tâm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác hải sản để nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn.

Ngoài ra, trên địa bàn còn hình thành mới 10 mô hình kinh tế, 1 tổ hợp tác, đồng thời ra mắt 3 cửa hàng nông sản sạch tại các xã Cương Gián, Xuân Viên, Xuân Giang.

Lĩnh vực GD&ĐT đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó kết quả kỳ thi THPT quốc gia cả 3 trường THPT đều nằm trong tốp 8/39 trường toàn tỉnh.

Các địa phương cũng chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; tích cực chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

Trưởng phòng TN-MT huyện Nghi Xuân Hoàng Tiến Anh: Đề nghị các địa phương tăng cường quản lý và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai trên địa bàn.

3 tháng cuối năm 2022, huyện tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị và các địa phương tiếp tục kiên trì, tổ chức hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp bằng các dự án cụ thể để nhân rộng, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp vào sản xuất, tạo điều khiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hấp thụ; tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm hiệu quả; hướng dẫn các hộ nuôi chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản; đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn và rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng…

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng: Tiếp tục rà soát lại các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất hoặc đã được giao đất nhưng triển khai chậm để đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án xử lý đứt điểm.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu trong năm 2022, hoàn thành ít nhất 2 xã nông thôn mới nâng cao và ít nhất 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 16 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 60 vườn mẫu đạt chuẩn.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ trọng tâm của huyện nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị.

Theo đó, tập trung cao cho công tác thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2022; đặc biệt, nghiên cứu đề ra các giải pháp để đảm bảo ổn định nguồn thu, không phụ thuộc vào đấu giá quyền sử dụng đất.

Thực hiện hiệu quả đợt phát động cao điểm (60 ngày) thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các xã đăng ký đạt chuẩn theo kế hoạch phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo đạt chuẩn cuối năm.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hữu Trung