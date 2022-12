Ngành ngân hàng Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng 14 -16%

Năm 2023, ngành ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ; phấn đấu nguồn vốn huy động tăng 13% trở lên, dư nợ tín dụng tăng 14 -16% so với cuối năm 2022.

Chiều 16/12, Khối thi đua Ngân hàng Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, ngay từ đầu năm 2022, NHNN tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, các cơ chế, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn và truyền tải đầy đủ để các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện, người dân, doanh nghiệp nắm bắt tiếp cận.

Các TCTD đẩy mạnh công tác huy động vốn để mở rộng cho vay, đáp ứng các nhu cầu vốn có hiệu quả của các thành phần kinh tế, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng dịch COVID-19; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát.

Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung - Trưởng Khối Ngân hàng Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh Dương Thị Lan Phương - Phó Trưởng khối chủ trì hội nghị.

NHNN tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các chi nhánh ngân hàng thương mại đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi suất tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NHNN Việt Nam.

Ước đến 31/12/2022, nguồn vốn huy động toàn khối đạt 78.772 tỷ đồng, giảm 5,86% so với đầu năm; dư nợ đạt 84.499 tỷ đồng, tăng 21,52% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu nằm trong giới hạn cho phép.

Hoạt động an sinh xã hội, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới được ngành ngân hàng quan tâm thực hiện. Năm 2022, ngành đã huy động sự đóng góp của cán bộ, nhân viên và sự hỗ trợ của Hội sở chính tài trợ xã Điền Mỹ (Hương Khê) 2,44 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Nhờ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, chi nhánh đã có nhiều đổi mới trong chuyên môn nghiệp vụ, diện mạo cơ sở vật chất ngày càng hiện đại.

Năm 2023, ngành ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ tại địa bàn; đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay tại địa phương. Tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Kết hợp hài hoà giữa mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của ngân hàng với việc phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tích cực cho vay các chương trình, dự án kinh tế theo các chính sách đầu tư của tỉnh. Thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngành phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu như: nguồn vốn huy động tăng 13% trở lên so với cuối năm 2022; dư nợ tín dụng tăng từ 14-16% so với cuối năm 2022; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới mức 2%; đảm bảo an toàn hoạt động.

Năm 2022, mặc dù nhiều khó khăn song Khối Ngân hàng Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đưa được triển khai hiệu quả, hài hoà giữa mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của ngân hàng với việc phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, đề nghị khối tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng; bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên toàn ngành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đưa hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững. Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung - Trưởng Khối Ngân hàng Hà Tĩnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung - Trưởng Khối Ngân hàng Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trong khối thi đua tăng cường huy động vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục hồi sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi suất; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022 - 2025; chú trọng triển khai các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Thu Phương