Ngành Thuế Hà Tĩnh phấn đấu thu ngân sách năm 2023 vượt “mốc” 8.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 1/2023, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách đạt hơn 522 tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 6,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 39% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân thu ngân sách tháng 1/2023 đạt thấp so với cùng kỳ là do thu lệ phí trước bạ, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhà thầu… giảm.