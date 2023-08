Sạt lở đường 8 ở Lào, phương tiện qua Cửa khẩu Cầu Treo giảm mạnh

Tình trạng sạt lở quốc lộ 8 qua huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (Lào) nhiều ngày qua đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) giảm mạnh...

Từ ngày 1/8, địa bàn tỉnh Bolikhămxay (Lào) xảy ra trận lũ ống lịch sử gây ra tình trạng sạt lở, tắc nghẽn giao thông tại khu vực đèo Đất (quốc lộ 8, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 80 km về phía Tây). Tình trạng sạt lở khiến hoạt động xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh.

Phương tiện chờ xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong ngày 7/8.

Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong 1 tuần qua (từ 1 - 7/8) có 1.395 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (giảm 45% so với cùng kỳ tháng 7/2023). Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng tiếp nhận và mở 87 tờ khai thông quan (giảm 40% so với cùng kỳ tháng 7/2023) với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 4 triệu USD (giảm 48% so cùng kỳ tháng 7/2023).

Chiều 7/8, đoạn đường dài 10 km trên quốc lộ 8 có 110 phương tiện bị mắc kẹt. Ảnh Quốc Khánh

Ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Do sạt lở qua huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay nên các doanh nghiệp lựa chọn đi đường vòng qua huyện Viengthong, tỉnh Bolikhămxay. Con đường này đi xa hơn khoảng 100 km so với qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tuy nhiên doanh nghiệp không bị đứt gãy chuỗi hoạt động lưu thông hàng hóa, nhất là với các xe chở hàng quá cảnh. Để hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị đã đồng hành tạo điều kiện tối đa trong thực hiện thủ tục hải quan, thường xuyên trao đổi thông tin qua mạng để xử lý các vướng mắc khi thông quan".

Cũng theo thông tin của ông Nguyễn Xuân Minh, phía nước bạn Lào cho biết quốc lộ 8 qua huyện Khăm Cợt có 4 điểm sạt lở nặng khiến đường bị chia cắt, cần thời gian để sửa chữa.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã mở 5.818 tờ khai cho 260 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 303 triệu USD; qua đó đóng nộp ngân sách nhà nước 473,6 tỷ đồng, đạt 92% chỉ tiêu được Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giao năm 2023.

Phan Trâm