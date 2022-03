Thu hơn 1.850 tỷ đồng, Cục thuế Hà Tĩnh đạt 31% dự toán Bộ Tài chính giao năm 2022

2 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách hơn 1.850 tỷ đồng, tăng thu 33% so với cùng kỳ năm 2021. Tăng trưởng trong thu ngân sách nội địa cho thấy KT-XH toàn tỉnh đang ổn định và có nhiều khởi sắc dù dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu từ Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 2, ngành Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách được hơn 1.850 tỷ đồng, đạt 31% dự toán năm Bộ Tài chính giao, đạt 24% dự toán năm HĐND tỉnh giao và tăng thu 33% so với cùng kỳ năm 2021.

Cán bộ Cục thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế

Trong tổng thu ngân sách nội địa 2 tháng đầu năm, thu từ tiền sử dụng đất đạt 796 tỷ đồng và thu thuế phí đạt 1.057 tỷ đồng.

Một số sắc thuế thu vượt cao như: thu tiền sử dụng đất hơn 796 tỷ đồng (tăng 69% so với cùng kỳ); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước hơn 215 tỷ đồng (tăng 106% so với cùng kỳ); thu thuế thu nhập cá nhân hơn 67,7 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ); thu thuế bảo vệ môi trường hơn 156 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ); thu lệ phí trước bạ hơn 100 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 33 tỷ đồng (tăng 310% so với cùng kỳ)…

Những tháng đầu năm, tình hình SXKD của các doanh nghiệp giữ ổn định góp phần đóng nộp NSNN cho địa phương.

Theo địa bàn, một số địa phương có tỷ lệ thu ngân sách đạt cao như: TP Hà Tĩnh thu đạt 158 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ), TX Hồng Lĩnh thu đạt 26,5 tỷ đồng (tăng 119% so với cùng kỳ), Can Lộc thu đạt 78,8 tỷ đồng (tăng 92% so với cùng kỳ), Hương Sơn thu đạt 80,6 tỷ đồng (tăng 97% so với cùng kỳ)…

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ phối hợp các sở, ngành để tham mưu về chính sách thuế trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển sản xuất - kinh doanh và an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn tác động xấu đến nền kinh tế.

Bênh cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo quản lý, khai thác tốt nguồn thu và chống thất thu ngân sách hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách theo từng tháng, từng quý đã giao.

P.T