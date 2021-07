Xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Hà Tĩnh giảm mạnh

Số liệu từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu qua đơn vị đạt 7,63 triệu USD, chỉ bằng 41% so với tháng 6 (18,6 triệu USD). Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,99 triệu USD, chỉ bằng 67% so với tháng 6 (8,87 triệu USD) và bằng 43,6% so với tháng đạt cao nhất trong năm 2021 (tháng 2 đạt 13,72 triệu USD).