4 thói quen giúp phụ nữ Nhật trẻ trung bất chấp tuổi tác

Phụ nữ Nhật dùng trà xanh để làm đẹp từ trong ra ngoài, tắm nước ấm hàng ngày và bổ sung vitamin C từ thực phẩm để trẻ lâu.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với làn da trẻ trung, vóc dáng thon thả.

Nhật Bản là đất nước có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới. Phụ nữ xứ sở mặt trời mọc nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung, thân hình cân đối so với độ tuổi. Dù đã bước sang tuổi 30, 40 nhưng họ vẫn giữ được vóc dáng và làn da như thời mười tám, đôi mươi. Emmi Schemmer, cử nhân chuyên khoa sức khỏe Đại học Vitoria, Australia, chỉ ra 4 thói quen giúp phụ nữ Nhật trẻ trung bất chấp tuổi tác.

1. Ăn nhiều cá và rau xanh

Các loại cá béo rất tốt cho da, giúp tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Bữa cơm của người Nhật luôn luôn có rau xanh và cá. Rau giàu chất xơ và keratin, giúp làn da sáng, mái tóc khỏe, giảm gãy rụng. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong các loại rau màu xanh lá đậm giúp ngăn ngừa nếp nhăn, giảm các dấu hiệu lão hóa sớm. Cá giàu axit béo omega 3, giúp giảm tình trạng viêm da, nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Hàm lượng protein nạc trong cá giúp phụ nữ Nhật duy trì vóc dáng cân đối. Cách chế biến món ăn của phụ nữ Nhật chủ yếu là luộc, hấp hoặc nấu canh để giữ hương vị nguyên bản của thực phẩm và bảo toàn dinh dưỡng.

2. Trà xanh - vũ khí chống lão hóa

Trà xanh được coi là “quốc bảo” đối với người Nhật. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, giúp làm đẹp da và duy trì vóc dáng cân đối. Phụ nữ Nhật không chỉ uống trà xanh mà còn dùng lá trà để pha nước tắm, đắp mặt nạ bã trà để làm sạch lỗ chân lông và dùng chiết xuất trà xanh trong các sản phẩm làm đẹp hàng ngày. Hàm lượng cao catechin và pholyphenol - hai chất chống oxy hóa hàng đầu trong trà xanh giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

3. Tắm nước ấm hàng ngày

Emmi Schemmer đã đành nhiều thời gian nghiên cứu thói quen sinh hoạt của người Nhật và nhận ra, phụ nữ Nhật xem việc tắm như một phương thức làm đẹp chứ không chỉ đơn giản là để làm sạch cơ thể. Họ thích ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm đầy khoáng chất. Phương pháp này giúp cải thiện lưu thông máu, giảm đau mỏi, thư giãn cơ thể, giúp làn da được hồi phục. Các chuyên gia đánh giá đây là cách thải độc, làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp da khỏe đẹp, làm chậm quá trình lão hóa.

4. Bổ sung vitamin từ trong ra ngoài

Vitamin C giúp làm sáng da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Vitamin C là chất quan trọng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng da hồng hào, săn chắc. Phụ nữ Nhật không chỉ dùng các sản phẩm làm đẹp có chứa vitamin C mà còn bổ sung thành phần này qua thực phẩm, trái cây, thức uống. Vitamin C giúp dưỡng ẩm, ngăn ngừa khô da, giảm hình thành nếp nhăn, giúp da khỏe đẹp. Nhờ những thói quen này mà phụ nữ Nhật luôn trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Theo Ngoisao.net