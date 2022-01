Bí kíp hack tuổi, làm chậm quá trình lão hóa giúp chị em luôn trẻ trung

Bạn nên áp dụng một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa lành mạnh và uống đủ lượng nước mỗi ngày.

Lão hóa da là cơn ác mộng của hầu hết mọi người. Đó là lý do mà ngày nay phụ nữ và ngay cả nam giới tương đối trẻ cũng đã tìm kiếm các giải pháp để ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình lão hóa.

Đặc điểm và nguyên nhân của lão hóa da sớm

Lão hóa là tốt nhưng lão hóa sớm thì không. Lão hóa da sớm được biểu hiện bằng các nếp nhăn, vết nám, da mất đi sức sống. Khi chúng ta già đi, chất nền ngoại bào của da (là chất keo của da) bắt đầu suy yếu do mất collagen, elastin và axit hyaluronic. Với ô nhiễm, căng thẳng, chế độ ăn/ thực phẩm không lành mạnh và ánh sáng xanh từ màn hình, chúng ta đang già đi nhanh hơn bao giờ hết.

Các giải pháp đối với lão hóa da sớm

Các phương pháp điều trị chống lão hóa ngày càng nhiều. Nhiều người thường đến gặp bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ thẩm mỹ ở độ tuổi 40 và 50 cách đây 10 năm. Nhưng ngày nay phụ nữ và nam giới ở độ tuổi 35 hoặc ít hơn đang tích cực đến các cơ sở thẩm mỹ và tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết tình trạng lão hóa sớm hoặc trì hoãn sự bắt đầu của lão hóa.

Chăm sóc da bằng các liệu trình

Các quy trình trẻ hóa da, tái tạo bề mặt da bằng laser, quy trình tẩy da chết tiên tiến và các loại thuốc tiêm đang ngày càng được mọi người ưa thích để trì hoãn sự khởi đầu của các dấu hiệu lão hóa.

Chế độ ăn lành mạnh

Về mặt khoa học, collagen sẽ giảm nhiều hơn so với mức tăng từ độ tuổi 25 trở lên, mọi người biết điều này và có thể nhìn thấy những thay đổi đó trên da của họ. Mọi người đều hiểu rằng đã đến lúc bắt đầu quy trình trẻ hóa làn da từ khi chúng ta còn trẻ. Tuy nhiên, thực tế, bạn nên áp dụng một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa lành mạnh và uống đủ lượng nước mỗi ngày.

Chăm sóc da đúng cách

Có một chế độ chăm sóc da phù hợp hàng ngày bao gồm làm sạch, dưỡng ẩm, thoa kem chống nắng và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với loại da của bạn là điều quan trọng để duy trì một làn da tươi trẻ. Bên cạnh đó, nhất thiết duy trì một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa lành mạnh và uống đủ lượng nước mỗi ngày.

Theo các bác sĩ, ít ai biết được rằng đôi khi việc lão hóa đều xuất phát từ những thói quen thường ngay, thậm chí là còn có thể ngăn ngừa và hạn chế bằng loạt phương pháp tự nhiên.

Các biện pháp tự nhiên chống lão hóa da

Cam, quýt

Vitamin C tăng cường sản xuất collagen, giúp chống lại tác hại ánh nắng mặt trời. Vitamin C làm cho nếp nhăn dần biến mất, làn da căng mịn hơn. Nên thường xuyên bổ sung vitamin C cho cơ thể bằng cách ăn trái cây họ cam, quýt.

Mật ong

Mật ong chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như magiê, kali và canxi, giúp tái tạo và thúc đẩy sự tái tạo các tế bào da. Hoặc có thể sử dụng mật ong rửa mặt, dùng mặt nạ mật ong giúp sát khuẩn, tẩy tế bào chết và tăng cường độ ẩm cho da.

Bơ

Bơ chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm mangan, selen... giúp chống oxy hóa hiệu quả và tăng cường chất dầu, độ ẩm tự nhiên cho da mặt.

Hạnh nhân

Chứa lượng lớn vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da và giảm nếp nhăn. Bạn có thể sử dụng hạnh nhân dưới dạng thực phẩm, mặt nạ hoặc tinh dầu.

Khoai tây

Cắt những lát khoai tây chà nhẹ lên vùng da bị nhăn, đồi mồi trong một thời gian ngắn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra bạn cũng nên đắp hai lát khoai tây lên mắt, nằm thư giãn để giúp xóa vết chân chim và thâm quầng mắt.

Theo phunutoday