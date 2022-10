Quy tắc 7-3-3 giúp giảm cân khi ngủ

Bác sĩ Nhật Bản khuyến khích ngủ tối thiểu 7 tiếng và cố gắng không để chu kỳ đầu tiên của giấc ngủ bị gián đoạn, tạo điều kiện lý tưởng cho quá trình trao đổi chất, đốt mỡ của cơ thể.

Ngủ đủ giấc, ngủ ngon là điều kiện quan trọng để bảo vệ sức khỏe nói chung và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Một bác sĩ Nhật Bản đã sáng tạo ra phương pháp ngủ giảm cân 7-3-3, giúp tăng tốc độ trao đổi chất khi ngủ, nhờ đó có thể giảm đến 300 calo mỗi ngày, trung bình có thể giảm một kg mỗi tháng. 7-3-3 được bác sĩ giải thích như sau:

Ngủ 7 tiếng mỗi ngày

Bác sĩ khuyến nên ngủ đủ tối thiểu 7 tiếng mỗi ngày vừa để tái tạo năng lượng, bảo vệ sức khỏe vừa giúp kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn. Khi không ngủ đủ giấc, bạn có xu hướng tiêu thụ nhiều hơn 300-500 calo mỗi ngày, có thể tăng thêm 2 kg mỗi tháng. Thiếu ngủ cũng khiến bạn dễ sa đà vào các món kém lành mạnh hơn, lâu ngày ảnh hưởng đến các hormone trong cơ thể, gây khó kiểm soát cân nặng.

Không thức dậy sau 3 tiếng đầu tiên của giấc ngủ

Chuyên gia Nhật Bản khuyến khích nên đi ngủ sớm tạo điều kiện cho cơ thể ngủ sâu, tránh làm gián đoạn 3 tiếng đầu tiên khi chìm vào giấc ngủ. Bởi đây là lúc hormone leptin (tạo tín hiệu báo no) gia tăng, giúp ngăn chặn sự thèm ăn cho cơ thể. Khi giấc ngủ bị gián đoạn, quá trình chuyển hóa hormone leptin và chất béo cũng bị gián đoạn. Đây chính là lý do khiến nhiều người thường ăn khuya do cảm giác đói không thể ngủ được.

Để giấc ngủ không bị gián đoạn, hãy điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ phòng sao cho phù hợp, hạn chế uống nước sát giờ đi ngủ.

Ngủ trước 3h sáng

Từ 22h đến 3h là khung thời gian “vàng” để cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng. Vì vậy, các chuyên gia luôn khuyến khích đi ngủ trong khoảng 22h để tạo điều kiện tốt nhất cho cơ thể. Trường hợp quá bận rộn, tính chất công việc buộc phải thức khuya, bạn hãy cũng cố gắng ngủ trước 3h. Việc thiếu ngủ, thức khuya lâu ngày khiến nồng độ hormone tăng trưởng giảm, không chỉ khiến cơ thể uể oải, mệt mỏi mà còn làm tăng khả năng tích mỡ bụng, tăng nguy cơ béo phì.

Theo Ngoisao.net