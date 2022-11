100% phường, xã ở thị xã Hồng Lĩnh có tổ liên gia an toàn về PCCC

TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh đã thành lập, ra mắt mô hình “tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy” (PCCC) tại 100% phường, xã trên địa bàn.

VIDEO: Thực hành kỹ năng chữa cháy cho “Tổ liên gia an toàn về PCCC” Tiên Sơn

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Hồng Lĩnh thực hành phòng cháy, chữa cháy cho thành viên “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại Khu nhà liền kề thuộc Trung tâm Thương mại tổng hợp siêu thị Hồng Lĩnh (TDP 8, phường Bắc Hồng).

TDP 9, phường Bắc Hồng được chọn xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư an toàn về PCCC” đầu tiên trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Sau hơn 10 tháng hoạt động, không chỉ nâng cao nhận thức của Nhân dân về PCCC mà an toàn khu dân cư được đảm bảo. Tất cả những vụ việc liên quan đến cháy nổ ở mức độ nhỏ được người dân xử lý kịp thời.

Đại diện lãnh dạo Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh hướng dẫn cách sử dụng chuông ấn báo cháy tại Khu nhà liền kề thuộc Trung tâm Thương mại tổng hợp siêu thị Hồng Lĩnh.

Ông Trần Hữu Lộc - Tổ trưởng TDP 9, phường Bắc Hồng chia sẻ: “Từ khi thành lập, các hộ gia đình, hộ kinh doanh đã có sự đề phòng theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở để lực lượng này có đủ khả năng xử lý kịp thời các vụ cháy xảy ra”.

Từ mô hình điểm “Khu dân cư an toàn về PCCC” tại TDP 9, phường Bắc Hồng, Công an TX Hồng Lĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Hồng Lĩnh thuộc Phòng PCCC&CHCN - Công an tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai, nhân rộng mô hình trên địa bàn thị xã.

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại Tổ liên gia số 3, TDP 1, phường Nam Hồng.

Mới đây, UBND phường Nam Hồng đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại Tổ liên gia số 3, TDP 1. Theo đó, tổ có 64 hộ dân gồm bao các hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở riêng lẻ liền kề nhau, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Minh - Tổ trưởng Tổ liên gia số 3 chia sẻ: “Các hộ dân tham gia mô hình đã được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC, được cấp phát tài liệu, cẩm nang PCCC trong gia đình, tải ứng dụng 114 báo cháy. Đồng thời, tổ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ và bất kỳ người dân nào cũng có thể dễ dàng sử dụng để dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra”.

Thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” Tổ liên gia số 3, TDP 1, phường Nam Hồng thực hành kỹ năng chữa cháy

Thời gian qua, Công an TX Hồng Lĩnh đã chủ động tham mưu với UBND thị xã triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” ở các tổ dân phố.

Trung tá Đậu Đình Hòa - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Hồng Lĩnh hướng dẫn quy trình sử dụng bình chữa cháy cho “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc.

Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng PCCC&CHCN Công an tỉnh cho biết: “TX Hồng Lĩnh là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh đã tổ chức thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại 100% phường, xã trên địa bàn. Tổ liên gia an toàn là lực lượng PCCC tại chỗ, được hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với nhau và hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra để hạn chế tối đa thiệt hại”.

Ngoài ra, tổ liên gia an toàn có nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, CNCH, phản ánh với UBND phường, xã và lực lượng công an để kịp thời xử lý”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Hà Tĩnh huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho cán bộ, công nhân viên Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, 6/6 phường, xã trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã triển khai và tổ chức ra mắt 16 mô hình PCCC, trong đó có 3 “Khu dân cư an toàn về PCCC”, 6 “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 7 “Điểm chữa cháy công cộng”, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

“Thời gian tới, Công an TX Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC. Tập trung rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ chữa cháy cơ sở và dân phòng. Đẩy mạnh kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở. Đồng thời tiến tới thành lập “Khu dân cư an toàn về PCCC” ở toàn bộ 52 TDP, thôn, xóm trên địa bàn thị xã”, Trung tá Nguyễn Trường Thi - Phó Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh cho biết.

Trên địa bàn TX Hồng Lĩnh có 4 cụm công nghiệp, 2 chợ, 1 trung tâm thương mại, 3 siêu thị, 471 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, văn phòng đại diện; có 70 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, 50 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, 2 cơ sở khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và 40 cơ sở kinh doanh gas, xăng dầu, các cơ sở sản xuất gỗ ép, giấy vệ sinh...

Nam Giang