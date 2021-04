Biên phòng, công an Hà Tĩnh được phân bổ 1.650 liều vắc xin phòng Covid-19

Theo quyết định mới nhất của Bộ Y tế, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh được phân bổ 1.650 liều vắc xin phòng Covid-19.

Hà Tĩnh vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm 1.650 liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho lực lượng biên phòng và công an.

Theo quyết định 1896 ngày 16/4 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2, có 35.000 liều vắc xin được cấp cho quân đội để tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong 34.350 liều cấp cho 44 tỉnh, thành phố, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo sở y tế phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để tiếp nhận, bảo quản và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng bộ đội biên phòng.

Theo quyết định của Bộ Y tế, trong 34.350 liều vắc xin này, Hà Tĩnh được phân bổ 1.250 liều để tiêm cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đối với lực lượng công an, Bộ Y tế cấp 30.000 liều cho trung tâm kiểm soát bệnh tật 62 tỉnh, thành phố. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo sở y tế phối hợp với công an tỉnh để tổ chức tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng Covid-19 và cấp phát số vắc xin này cho lực lượng công an để tổ chức tiêm.

Theo quyết định của Bộ Y tế, trong 30.000 liều đợt này, Hà Tĩnh được phân bổ 400 liều để tiêm cho lực lượng Công an tỉnh.

Hà Tĩnh đang triển khai tiêm 7.300 liều vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế và các thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 mà Bộ Y tế phân bổ ngày 7/4.

Trên cơ sở số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ về, bộ đội biên phòng tỉnh, công an tỉnh sẽ phối hợp với sở y tế tiến hành rà soát để ưu tiên tiêm phòng trước cho các cán bộ, chiến sỹ có nguy cơ cao nhất.

Với 1.650 liều mà Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ cho Hà Tĩnh để tiêm cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh cộng với 7.300 liều được phân bổ vào ngày 7/4 thì tính đến nay, Hà Tĩnh đã được Bộ Y tế cấp phát 8.950 liều vắc xin phòng Covid-19.

Phúc Quang