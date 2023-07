Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp bảo vệ biên giới hiệu quả

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp tốt với công an, dân quân và các lực lượng khác vào cuộc đồng bộ, sâu rộng trong giữ gìn, bảo đảm sự bình yên cho các vùng “phên dậu”.

BĐBP Lạch Kèn phối hợp cùng công an xã và dân quân xã Xuân Liên xuống địa bàn nhắc nhở ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn sản xuất với bảo vệ chủ quyền biển đảo và ngăn tàu giã cào đánh bắt sai vùng.

Cách đây vài tháng, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Xuân Thành và Công an xã Xuân Viên xây dựng phương án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới biển. Để phá án, các lực lượng đã triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, vào cuộc trách nhiệm và quyết tâm cao, thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp hành động nhịp nhàng.

Kết quả, ngày 8/5, các đối tượng Nguyễn Phương Nam (SN 1990, ở xã Xuân Yên) và Nguyễn Văn Quang (SN 1991, ở xã Xuân Thành) đã bị bắt cùng tang vật là 3,6g heroin. Đây là 1 trong 3 vụ án về ma túy mà Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp cùng lực lượng công an đấu tranh thắng lợi trong những tháng đầu năm.

Thiếu tá Hoàng Văn Nam – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Triển khai nhệm vụ công tác, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân sự, dân quân biển để bảo vệ sự bình yên trên địa bàn 9 xã biên phòng và gần 33 km đường bờ biển. Bình quân mỗi tháng, chúng tôi chủ trì phối hợp thực hiện 3 cuộc tuần tra kiểm soát địa bàn, tàu thuyền, các điểm nhạy cảm về an ninh trật tự (chiếm 1/3 tổng số cuộc tuần tra của đơn vị), còn các dịp lễ tết thì được duy trì thực hiện hằng ngày...”.

Lực lượng biên phòng, công an, dân quân phối hợp tuần tra địa bàn các thôn biên giới ở Hòa Hải (Hương Khê).

Địa bàn biên giới Hòa Hải (Hương Khê) trước đây từng là điểm “nóng” về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, khai thác lâm sản và khoáng sản trái phép. Thế nhưng, dưới sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của BĐBP, công an xã và dân quân nên tình hình đã đổi thay nhanh chóng. 3 năm gần đây, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc nổi cộm, vi phạm quy chế biên giới, các loại tệ nạn xã hội được đẩy lùi, khai thác lâm sản và săn bắt động vật hoang dã bị ngăn chặn.

Trung tá Nguyễn Thanh Hiếu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Giữa 3 lực lượng chúng tôi thường xuyên giữ mối thông tin, liên hệ, phối hợp hành động lẫn nhau. Từ đầu năm đến nay, 3 lực lượng đã phối hợp tuần tra 2 đợt/16 lượt CBCS ở 5 cột mốc giới; tuần tra kiểm soát lưu động khu vực 38 đợt/187 lượt CBCS; tuần tra bảo vệ lễ tết và sự kiện chính trị được 12 đợt/82 lượt CBCS. Các lực lượng cũng đã phối hợp xử lý 5 vụ/13 đối tượng đánh bạc, tàng trữ ma túy, đánh nhau, sử dụng kích điện đánh cá...”.

Đại úy Lê Đức Thọ - Trưởng Công an xã Hòa Hải cho biết: “Mối quan hệ phối hợp trong thời gian qua là yếu tố quan trọng để mỗi lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao và cùng nhau bảo vệ sự bình yên trên địa bàn. Ngoài kiểm soát tình hình, xử lý các vụ việc nổi cộm, chúng tôi còn thường xuyên phối hợp trong thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, cháy rừng; cứu hộ, cứu nạn; tổ chức luyện tập xử lý các tình huống, phương án chiến đấu, đóng quân canh phòng, sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền pháp luật...”.

Lãnh đạo xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) cùng các lực lượng chức năng theo dõi hệ thống camera an ninh.

Thời gian qua, 13 đồn biên phòng đóng quân trên 2 tuyến biên giới đều tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân sự, dân quân theo tinh thần Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Công tác phối hợp được đảm bảo thường xuyên, chủ động, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như: tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ QP-AN và bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát địa bàn, tuyên truyền vận động Nhân dân, xây dựng lực lượng vững mạnh, huấn luyện, diễn tập và tham gia ứng phó với thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh...

Đặc biệt, các lực lượng đã phối hợp, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, xử lý tốt các vụ việc, không để xảy ra bất ngờ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 73 vụ/93 đối tượng; trong đó: tội phạm hình sự 21 vụ/35 đối tượng (thu giữ 25 kg ma túy dạng đá, 17 kg ketamin, 6.846 viên ma túy tổng hợp, 6 bánh và 3,5g heroin, 140 kg pháo hoa nổ, 6 kg thuốc nổ...) và 52 vụ/58 đối tượng vi phạm hành chính, xử phạt 323 triệu đồng.

BĐBP Cửa Sót cùng Công an xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) kiểm tra địa bàn giáp ranh trên tuyến biên giới biển.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh thông tin: "Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì, chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với công an, quân sự và các lực lượng khác trong tất cả các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác.

Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, các đơn vị biên phòng đóng quân trên 2 tuyến biên giới đã chủ trì phối hợp 30 đợt tuần tra đường biên, cột mốc và trên biển với 300 lượt CBCS tham gia; thực hiện 605 lượt tuần tra địa bàn, bờ biển, cửa sông với 2.645 lượt CBCS tham gia; phối hợp hiệu quả trong chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; huy động tàu thuyền dân sự bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai...”.

Tin liên quan: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh gắn tuần tra bảo vệ biên giới với bảo vệ rừng Nhiệm vụ bảo vệ biên giới gắn với công tác bảo vệ rừng (BVR) đã được BĐBP Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả bằng những cuộc tuần tra xuyên rừng, lập các điểm chốt ở vùng trọng yếu để bảo vệ rừng tại gốc, vận động người dân nâng cao ý thức (bảo vệ rừng) BVR, ngăn ngừa vi phạm lâm luật..

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Tiến Dũng