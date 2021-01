Các địa phương Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2021

Năm 2020, lực lượng vũ trang huyện Hương Sơn, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn.

Sáng nay (8/1), huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ QPAN, công tác giáo dục quốc phòng và đảm bảo an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, huyện Hương Sơn đã tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn báo cáo kết quả công tác QPAN năm 2020

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, thực hiện có hiệu quả 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, điều tra, khám phá 30 vụ, 75 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội; triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc hoạt động liên huyện, liên tỉnh; phát hiện, bắt giữ 157 vụ, 161 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và vi phạm pháp luật về môi trường; 67 vụ, 97 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy...

Phát hiện, xử lý 77 vụ, 50 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo; lập biên bản 1.495 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 506 phương tiện các loại, phạt tiền 1,74 tỷ đồng...

Thực hiện nghiêm Quy chế biên giới, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn hệ thống đường biên, mốc giới, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, khu vực biên giới. Trong năm 2020, các lực lượng chức năng đã phát hiện 13 vụ, bắt giữ 28 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Lực lượng vũ trang huyện nhà đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tổ chức tiếp nhận, làm thủ tục cách ly và bàn giao 18.435 lượt người, 409 lượt phương tiện đi cách ly tập trung theo đúng quy trình, quy định.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh Nguyễn Minh Tuấn tham luận tại hội nghị về công tác phối hợp tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, huyện Hương Sơn đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm: Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, huyện Hương Sơn cũng đã tổ chức công tác khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN năm 2020.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng và tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 4 tập thể; Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng cho 7 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang.

Huyện Hương Sơn tặng giấy khen cho 18 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện công tác QPAN, đảm bảo an toàn giao thông năm 2020.

* Cũng trong sáng 8/1, TX Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP - AN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác QP - AN, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng Quân sự, Công an thị xã đã tham mưu, phối hợp với các cơ quan, các cấp, ngành cùng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ QP-AN.

Trung tá Trần Nam Long - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh từ cơ sở, đảm bảo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với củng cố QP-AN.

Triển khai các phương án, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; đã điều tra, khám phá 23/26 vụ phạm pháp hình sự, đấu tranh bắt giữ, xử lý 26 vụ, 45 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma tuý, 19 vụ, 20 đối tượng buôn lậu, 182 đối tượng đánh bạc... Tuần tra, lập biên bản 1.181 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng: Thời gian tới, mong Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn cần quan tâm, hỗ trợ trong công tác đảm bảo QP-AN của thị xã.

Huy động 750 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống lụt bão. Mở 7 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 với 571 đồng chí tham gia và 1.783 học sinh trường THPT được giáo dục kiến thức QP – AN. Bàn giao 32 thanh niên nhập ngũ đảm bảo đúng luật, đủ chỉ tiêu giao.

Tổ chức 500 lượt tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ rừng, công tác xây dựng đời sống văn hóa xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và hoạt độ được thực hiện tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong công tác QP-AN năm 2021.

Tại hội nghị, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cấp, ngành địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác QP-AN, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận nhức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân về công tác QP-AN trong tình hình mới.

Tập trung thực hiện tốt các giải pháp, không để bất ngờ, bị động về an ninh, kiềm chế và đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Chú trọng công tác phối hợp giữa các lực lượng quân sự - công an trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm anh ninh chính trị - trật tự ATXH trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở và thực hiện tốt quy chế dân chủ. Đặc biệt, cần làm tốt mọi công tác chuẩn bị ngay từ đầu năm để bảo đảm tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của thị xã đạt được kế hoạch.

Tại hội nghị, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương năm 2020.

Hữu Trung - Văn Đức