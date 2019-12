Can Lộc phê bình 5 địa phương chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ công an nhân dân

Trong kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020, Công an Hà Tĩnh sẽ tuyển 189 công dân phục vụ có thời hạn trong CCAND, trong đó Công an tỉnh: 100 chỉ tiêu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 20 chỉ tiêu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 31 chỉ tiêu (1 nữ), Cục An ninh điều tra 8 chỉ tiêu; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 30chỉ tiêu. Thời gian phục vụ tại ngũ là 24 tháng.