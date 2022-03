Cánh tay đắc lực trong cuộc chiến phòng, chống ma túy ở Thạch Hà

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, các tụ điểm phức tạp; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, ghi dấu ấn trong lòng Nhân dân.

Lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng Nguyễn Trí Hòa (SN 1971, trú tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà).

Vào 10h40 ngày 1/12/2021, thực hiện Chuyên án MH-0920, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy), Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an thị trấn Thạch Hà phát hiện tại nhà Nguyễn Trí Hòa (SN 1971, trú tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà) có 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Trí Hòa; Trần Văn Hải (SN 1975, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh); Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Doãn Thuận (SN 1973, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng thu giữ 3 viên hồng phiến, hai gói giấy màu trắng bên trong có chứa heroin. Sau quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1,3148g methamphetamine; 1,5712g heroine.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được tại nhà đối tượng Nguyễn Trí Hòa.

Được biết, Nguyễn Trí Hòa là đối tượng cộm cán về ma tuý trên địa bàn và vừa chấp hành xong bản án 66 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 1/2020. Sau khi trở về địa phương, Hòa tiếp tục thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý, gây bất an cho quần chúng nhân dân.

Thành công của Chuyên án MH-0920 đã nhận được sự tán thưởng từ phía chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân. “Chiến công này có ý nghĩa vô cùng to lớn, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thị trấn Thạch Hà nói riêng và toàn huyện nói chung. Nhờ vậy, trấn an tâm lý cho người dân để bà con yên tâm phát triển kinh tế”, Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Mai Văn Dũng ghi nhận.

Liên tiếp lập chiến công trên trận chiến chống ma túy, Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy Công an huyện Thạch Hà nhận được thư khen, lời cảm ơn từ chính quyền các địa phương.

Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy được thành lập từ tháng 10/2014 (tiền thân là Đội CSĐTTP về ma túy và Đội CSĐTTP về kinh tế), có chức năng đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên 3 lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường.

Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thạch Hà đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, các tụ điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả, trấn áp mạnh tội phạm ma túy; triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, ghi dấu ấn trong lòng Nhân dân.

Theo đó, từ năm 2014 đến tháng 3/2022, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 106 vụ, 238 đối tượng; khởi tố 54 vụ, 75 bị can; xử lý hành chính 52 vụ, 163 đối tượng; phạt tiền gần 79 triệu đồng. Ngoài ra còn thu giữ 60,1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 746,2g heroine, 120,2g cần sa, 105g MDMA, 0,45g pethidine, 15,6 gam ketamine...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Xuân Phong (SN 1989, trú Thiên Lộc, Can Lộc) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng được triển khai hiệu quả. Trên địa bàn huyện Thạch Hà có tất cả 66 người nghiện có hồ sơ quản lý, 171 người sử dụng trái phép chất ma túy. Hằng năm, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm, giáo dục tại xã phường, thị trấn từ 30 - 40 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc từ 5 - 7 đối tượng.

Thiếu tá Trần Xuân Hùng - Đội trưởng Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy chia sẻ: “Hiện nay, tình hình tội phạm và người nghiện ma túy ngày càng có xu hướng trẻ hóa, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng phức tạp hơn, nhất là tại các cơ sở cho thuê trọ, khách sạn. Đối tượng phạm tội thường manh động và trang bị hung khí tự vệ nên rất nguy hiểm cho lực lượng đấu tranh, trấn áp. Vì vậy, đòi hỏi chúng tôi phải luôn đoàn kết, vững vàng để hoàn thành nhiệm vụ”.

Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Trần Xuân Hùng triển khai các phương án thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Thạch Hà tiếp tục diễn biến khó lường với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh, đòi hỏi lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tổ chức phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Với sự quyết liệt, quả cảm, Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2019 đến năm 2020; nhiều năm liền được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu quyết thắng cùng các bằng khen, giấy khen về thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy phối hợp với Công an xã Thạch Hải phát hiện, bắt giữ 16 đối tượng đang có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” vào ngày 16/12/2021.

Thiếu tá Nguyễn Kế Phú - Phó Trưởng Công an huyện Thạch Hà khẳng định: “Lực lượng CSĐTTP về kinh tế - ma túy đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mong muốn, các cán bộ, chiến sỹ trong Đội nói riêng và lực lượng Công an huyện Thạch Hà tiếp tục phát huy phẩm chất mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tiếp tục lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm; giữ vững bình yên cho Nhân dân”.

Thùy Dương