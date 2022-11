“Cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an giữ vững ANTT, đẩy lùi các loại tội phạm ở Hà Tĩnh

Mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an tỉnh cũng như các địa phương giữ vững ANTT, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Sáng nay (11/11), Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện các mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” giai đoạn 1989 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị về phía Bộ Công an có Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); về phía Hà Tĩnh có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Những năm qua, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nhất là từ khi Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 3/6/2016 về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực.

Theo đó, đầu năm 1989, Công an tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà thống nhất giao cho Công an huyện Thạch Hà xây dựng Kế hoạch số 15/CATH ngày 55/9/1989 hướng dẫn 7 địa phương: Thạch Kim, Hộ Độ, Thạch Hội, Thạch Tiến, Thạch Lâm, Thạch Điền và thị trấn Thạch Hà tổ chức xây dựng điểm mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại 13 huyện, thị và thành phố, với 14.761 mô hình. Tất cả các mô hình đã trở thành “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an tỉnh cũng như các địa phương giữ vững ANTT, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện các mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” giai đoạn 1989 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng công an 4.302 tin, giúp giải quyết 4.247 vụ, tham gia vận động đầu thú 363 đối tượng.

Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng chức năng triệt phá nhiều tụ điểm ma túy, bắt giữ 801 vụ với 1.130 đối tượng, thu giữ nhiều kg ma túy các loại, hàng triệu viên ma túy tổng hợp. Phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 3.423 vụ bắt 13.954 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội đánh bạc; phát hiện 3.862 vụ bắt 4.189 đối tượng liên quan đến lĩnh vực môi trường...

Bên cạnh đó, các tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự cũng đã cùng các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 1.867 vụ với 2.240 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ hơn 3 tấn pháo.

Ông Hoàng Văn Hòa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) tham luận chủ đề: "Xây dựng và phát huy vai trò của mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự trong tham gia giải quyết các tình hình, vụ việc tại cơ sở".

Mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác hòa giải cơ sở, góp phần tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.129 tổ hoà giải với 15.201 hòa giải viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại một số hạn chế như: mô hình có thời điểm chưa thực hiện liên tục, hiệu quả chưa cao; một số địa bàn chưa quan tâm đẩy mạnh tổ chức thực hiện nội dung của tổ liên gia tự quản, chỉ phát huy tác dụng khi có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời; nhiều địa bàn rộng, dân cư phân bổ không đồng đều, trình độ dân trí thấp gây khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện mô hình...

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện tham luận chủ đề: "Vai trò của Ban Chỉ đạo 138 huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự".

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tích cực tham luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, rút ra những việc đã làm được, chưa làm được trong quá trình xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: xây dựng và phát huy vai trò của mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự trong tham gia giải quyết các tình hình, vụ việc tại cơ sở; vai trò của ban chỉ đạo 138 huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự; hiệu quả mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Thời gian tới, để giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ phát triển KT-XH kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo đảm ANTT; kịp thời động viên những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm ở địa phương để lan tỏa phong trào. Đại tá Trần Quý Trường Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng công an các cấp tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị để triển khai hiệu quả mô hình ở cơ sở; làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đề xuất với Bộ Công an có kinh phí hỗ trợ và đánh giá những kết quả mà mô hình đã đạt được; các ban, ngành cấp tỉnh quan tâm phát triển mô hình, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển rộng khắp và bền vững.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể...

... và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự”.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho 10 tập thể...

... Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh...

... và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự”.

Văn Chung