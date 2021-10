Chi bộ công an xã, thị trấn ở Hà Tĩnh phát huy vai trò bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Hà Tĩnh đã hoàn thành 100% việc thành lập các chi bộ công an xã, thị trấn. Lực lượng này đã và đang phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cuối tháng 9/2020, Hà Tĩnh hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 195/195 xã, thị trấn với 1.075 đồng chí; mỗi địa phương có ít nhất 5 công an chính quy. Thực hiện Công văn 273/CV-BTCTW ngày 5/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt Đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đến nay, toàn tỉnh đã có 195/195 xã, thị trấn thành lập chi bộ với 969 đảng viên; trong đó có 15 đồng chí trưởng công an xã là ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn và 180 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn.

Là một trong bốn xã biên giới của huyện miền núi Hương Khê, tiếp giáp tỉnh Khăm Muộn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Phú Gia là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Phú Gia (Hương Khê) vào tháng 4/2020.

Tháng 4/2020, sau khi hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Chi bộ Công an xã cũng được thành lập với 5 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Phú Gia. Sau khi thành lập, ngoài việc duy trì nền nếp sinh hoạt, chi bộ đã tích cực tham mưu cho địa phương công tác an ninh chính trị trên địa bàn.

Các đảng viên trong Chi bộ Công an xã Phú Gia (Hương Khê) tích cực xuống địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân.

Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Phú Gia cho biết: “Chi bộ Công an xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, người dân; chủ động xây dựng kế hoạch trấn áp tội phạm..., từ đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT”.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Công an xã Phú Gia luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

9 tháng năm 2021, Công an xã Phú Gia đã phát hiện, xử lý 23 vụ việc; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1.500 cán bộ, học sinh và hội viên phụ nữ; phối hợp với Công an huyện tổ chức tuần tra, phát hiện xử lý hơn 29 trường hợp vi phạm lĩnh vực giao thông; triển khai xây dựng và ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”; phối hợp với Công an huyện cấp 3 đợt căn cước công dân với hơn 3.000 bộ hồ sơ...

Trung tá Lê Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: “Sau hơn một năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã có 21/21 xã thành lập chi bộ công an xã. Trong đó 8 đồng chí là ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã, 13 đồng chí còn lại là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã. Theo đánh giá từ các địa phương, các chi bộ công an xã đã và đang phát huy tốt vai trò tại cơ sở, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Cũng thành lập từ tháng 4/2020, Chi bộ Công an xã Sơn Châu (Hương Sơn) đã tạo ra nhiều dấu ấn đẹp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ của Công an xã Sơn Châu (Hương Sơn).

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Châu Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Việc thành lập chi bộ công an xã đã góp phần tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề trong công tác đảm bảo ANTT, an ninh chính trị. Ngoài ra, lực lượng công an còn tham gia tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương như: xây dựng nông thôn mới; phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện... Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân rất tin tưởng, đánh giá cao vai trò của lực lượng này”.

9 tháng năm 2021, Công an xã Sơn Châu đã giải quyết 15 vụ việc liên quan đến ANTT; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng chống dịch COVID-19; kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm nạn săn bắt chim, sử dụng xung kích điện và các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép...

Sự gương mẫu, tích cực của các đảng viên trong Chi bộ Công an xã Sơn Châu (Hương Sơn) góp phần tạo chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn.

Thượng úy Nguyễn Lê Tuấn - Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Sơn Châu cho biết: “Được sự định hướng của Đảng ủy, ngay sau khi thành lập chi bộ, chúng tôi tiến hành xây dựng các nội dung sinh hoạt định kỳ và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đảng viên phụ trách mảng, lĩnh vực như: ANTT, quản lý hành chính, tiếp dân... Chúng tôi cũng thường xuyên xuống dân, gần dân để nắm bắt tình hình ANTT, giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở, không để nảy sinh hình thành các vụ việc phức tạp.

Là địa bàn có đông dân cư, dịch vụ thương mại phát triển, tệ nạn ma túy, đánh bạc vẫn còn tồn tại, vì vậy, tại các buổi sinh hoạt, chi bộ xác định trọng tâm cần tập trung đấu tranh và ban hành quyết nghị sát đúng thực tiễn. Nhờ vậy, các hoạt động đảm bảo an ninh trên địa bàn được thực hiện hiệu quả”.

Lượng lượng công an xã, thị trấn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 lưu động. (Trong ảnh: Công an xã Thạch Long - Thạch Hà tuyên truyền tại chợ Rú).

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức đánh giá, bước đầu, các chi bộ công an xã đã thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định tại điều 24 Điều lệ Đảng; lãnh đạo công an xã thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, mệnh lệnh công tác của cấp trên; thực hiện tốt vai trò tham mưu các nội dung liên quan đến công tác ANTT trên từng địa bàn. Trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ cũng được thể hiện rõ nét, góp phần xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ.

Tuy nhiên, số lượng đảng viên ít nên trong sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình có lúc chưa cao; việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chưa được chú trọng đúng mức. Thời gian tới, các chi bộ công an xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt; bám sát thực tiễn của địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng công an xã/thị trấn...

