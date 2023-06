Có giải pháp căn cơ trong phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian tới, lực lượng công an cùng ủy ban MTTQ các cấp tại Hà Tĩnh tiếp tục đánh giá khách quan, toàn diện quá trình thực hiện chương trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 24/5, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 (Chương trình phối hợp số 09). Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

10 năm qua, lực lượng công an và ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã chủ động triển khai hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có chiều sâu; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; thực hiện hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến, lồng ghép công tác tham gia phòng chống tội phạm với các cuộc vận động...

Phối hợp giải quyết nhiều vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến ANTT; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc; vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức trên 366 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 114.924 lượt người tham gia.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh) báo cáo tại hội nghị.

Phối hợp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và địa phương...

Hội nghị cũng tập trung chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghệm, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, lực lượng công an cùng ủy ban MTTQ các cấp cần đánh giá khách quan, toàn diện về quá trình thực hiện Chương trình phối hợp số 09 và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó, có giải pháp căn cơ, thực chất nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình trong thời gian tiếp theo.

Công an toàn tỉnh cần tiếp tục triển khai hội nghị tổng kết chương trình phối hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của ủy ban MTTQ và công an các cấp trong đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả phát triển KT-XH tại địa phương.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đã được khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể...

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Thuỳ Dương