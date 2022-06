Công an 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự biên giới

Công an 2 tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bôlykhămxay (Lào) thường xuyên thông báo cho nhau về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng phản động, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự vùng biên.

Sáng ngày 24/6, tại TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thời gian qua.

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền và lực lượng công an 2 tỉnh không ngừng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực; những chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo Hà Tĩnh và Bôlykhămxay đã tô thắm thêm tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022, Hà Tĩnh đón 3 đoàn lãnh đạo Bôlykhămxay sang thăm và làm việc, cử 3 đoàn lãnh đạo tỉnh sang thăm và làm việc tại Bôlykhămxay. Công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, an ninh kinh tế, bảo vệ an toàn các mốc quốc giới, các hoạt động đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu vực khác trên địa bàn 2 tỉnh diễn ra thuận lợi.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông báo tình hình phối hợp.

Công an 2 tỉnh thường xuyên thông báo cho nhau về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng phản động người Việt, người Lào lưu vong; hoạt động tình báo, gián điệp, chống phản động.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của 2 nước có sự phối hợp chặt chẽ. Từ năm 2020 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 27 vụ, 43 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới; thu giữ 417,9 kg viên ma túy tổng hợp, 44 bánh heroin, 10 kg ma túy đá, 36 kg thuốc phiện tươi, 695.858 viên hồng phiến. Qua đó, từng bước giải quyết vấn nạn về tội phạm ma túy trên địa bàn.

Đại tá Côồng Chắn Xay Pằn Nha - Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxay phát biểu tại hội nghị giao ban.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh và Bôlykhămxay thống nhất kế hoạch thời gian tới, 2 đơn vị cần nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi tin tức, phối hợp với nhau xác định rõ đối tượng cần đấu tranh, triệt xoá.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị giao ban.

Có kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh thắt chặt hơn nữa trong đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vụ việc, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị; ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng xâm nhập qua biên giới hoạt động phá hoại an ninh, trật tự của mỗi nước. Tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy khu vực biên giới, cửa khẩu.

Tại hội nghị, lãnh đạo công an 2 tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ để phối hợp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hồng Nhung – Anh Cường