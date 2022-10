Công an Hà Tĩnh cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai Luật Cư trú, nâng cao chất lượng Đề án 06

Để hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân tốt nhất, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các chỉ tiêu triển khai Luật Cư trú năm 2020 và nâng cao chất lượng Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) của Chính phủ”. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thông qua kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các chỉ tiêu triển khai Luật Cư trú năm 2020 và nâng cao chất lượng Đề án 06/CP”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông qua kế hoạch mở đợt cao điểm

Theo đó, cao điểm “90 ngày, đêm” diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2022 với 5 nhiệm vụ trọng tâm: cấp căn cước công dân (CCCD); bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử; công tác tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ 31/12 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Thời gian qua, các đơn vị trong Công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Đề án 06. Tuy nhiên, cần nhận thức sâu sắc hơn mức độ quan trọng và cần thiết của việc thực hiện đề án, từ đó, mỗi đơn vị cần có sự tập trung quyết liệt hơn, phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong hệ thống chính trị để tiến hành đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện, tạo sự đồng thuận từ người dân.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” là rất cần thiết nhằm chuẩn bị và đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác cho năm 2023 và các năm tiếp theo của Đề án 06.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh kết luận tại hội nghị

Để hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân tốt nhất, Công an tỉnh xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang. Vì vậy, yêu cầu các đồng chí chỉ huy công an các cấp trên địa bàn phải quyết liệt, bám sát lộ trình nhiệm vụ cụ thể đã được đặt ra trong Đề án 06 cũng như các chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị để thực hiện đạt các chỉ tiêu và vượt tiến độ đề ra.

Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng và các phương thức sử dụng thay thế; từng cán bộ chiến sỹ nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành cao điểm với quyết tâm chính trị cao nhất.

Nga Nguyễn - Đức Quang