Công an Hà Tĩnh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân

Ngày 12/7/2021, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam (12/7/1946 – 12/7/2021). Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam và lực lượng An ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ. 75 năm qua, lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh đã trưởng thành về mọi mặt, cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của bọn phản cách mạng, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời kỳ mới, Hà Tĩnh tập trung cao độ xây dựng các khu kinh tế với nhiều công trình, dự án trọng điểm cả nước và khu vực. Với mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, lực lượng an ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các vấn đề liên quan, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh xã hội; phòng ngừa, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Riêng 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng an ninh đã phối hợp xử lý 25 trường hợp đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật lên mạng xã hội. Cơ quan an ninh đã khởi tố 10 vụ/18 bị can; trong đó, tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép (5 vụ/12 bị can); tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép (1 vụ/1 bị can); chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ (4 vụ/ 5 bị can).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương trong suốt chặng đường 75 năm qua.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, lực lượng an ninh cần tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác an ninh trật tự tại địa bàn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn môi trường và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nước, địa phương.

Đại tá Lê Khắc Thuyết cũng yêu cầu lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật; rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ an ninh; tập trung củng cố công tác xây dựng Đảng, lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…

Dịp này, Đại tá Lê Khắc Thuyết đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể...

... tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 5 tập thể...

... và 5 cá nhân xuất sắc trong cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Thanh Ngà – Anh Cường