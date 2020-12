Công an Hà Tĩnh tiếp tục nắm chắc tình hình, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự

Năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định không để xảy ra các “điểm nóng” .

Chiều 26/12, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã mở 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng; triệt phá 19 ổ, nhóm, 171 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản...

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 385 vụ/400 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; 771 vụ, 836 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; bắt giữ 190 vụ/253 đối tượng đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu 32 bánh heroin, 295kg ma túy đá, trên 461.200 viên ma túy tổng hợp, 14kg ketamine, 36kg thuốc phiện.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác công an và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020

Toàn lực lượng phát hiện, bắt quả tang 429 vụ/1.848 đối tượng đánh bạc, trong đó đã triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng, bắt 13 đối tượng.

Trong năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, điều tra 738 vụ/1.292 bị can. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trung tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh tham luận vấn đề “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và Khu công nghiệp Vũng Áng”.

Công an Hà Tĩnh cũng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công xã. Chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ lụt, xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng nhấn mạnh: Năm qua, Công an Hà Tĩnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu để Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị: Công an Hà Tĩnh tiếp tục chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Công an, của Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an Hà Tĩnh phải luôn nắm chắc tình tình, chủ động trong mọi tình huống, tham mưu kịp thời, chính xác cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn…

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp công tác, chú trọng phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để tội phạm lộng hành, hình thành các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng; tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự, không để đột xuất, bất ngờ.

Thường xuyên quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng lực lượng công an xã để xứng đáng làm nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Trước mắt để đảm bảo cho Nhân dân vui tết, đón xuân an lành, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị: Công an Hà Tĩnh tập trung lực lượng, phương tiện để chủ động tuần tra, kiểm soát, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người…

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Văn phòng Cảnh sát điều tra...

Phòng Cảnh sát hình sự...

...và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 của các khối thi đua

Nam Giang