Công an Hà Tĩnh triển khai bố trí điều tra viên công an cấp xã

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 15 ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí điều tra viên công an cấp xã.

Công an thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nội dung Hướng dẫn số 15 nêu rõ, việc bố trí điều tra viên ở công an cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Đối tượng bổ nhiệm chức danh điều tra viên ở công an cấp xã là trưởng công an hoặc phó trưởng công an cấp xã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm điều tra viên; tiến tới bổ nhiệm trưởng công an và phó trưởng công an cấp xã phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm có chức danh điều tra viên, thuộc cơ quan CSĐT công an cấp huyện.

Công an xã Hương Liên (huyện Hương Khê) hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số.

Hiện nay, Hà Tĩnh đã bố trí gần 1.300 đồng chí công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã, phường, thị trấn. Trong đó, lực lượng công an xã, thị trấn có 289 đồng chí đào tạo qua chuyên ngành điều tra hình sự (chiếm 23,2%); 86 đồng chí đã từng là điều tra viên, trong đó có 64 đồng chí trưởng, phó trưởng công an xã, thị trấn từng là điều tra viên (chiếm 8,3%); 120 đồng chí đã từng là trinh sát viên.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện đúng lộ trình, bài bản, khoa học, đạt hiệu quả cao Hướng dẫn số 15, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương chuẩn bị tốt công tác nhân sự; thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ Công an. Việc thực hiện phải tuân thủ phương châm tích cực, khẩn trương nhưng phải thận trọng, chắc chắn; chú trọng đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ khi bố trí, sắp xếp bổ nhiệm, miễn nhiệm bảo đảm khách quan, đúng quy định.

Tính riêng năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 420 vụ phạm pháp hình sự, giảm 31 vụ so với năm 2019 (trước khi bố trí công an chính quy); trong đó, công an cấp xã đã trực tiếp điều tra, phối hợp làm rõ 293 vụ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ khám phá án hình sự của cấp xã (tăng 14,1%) so với năm 2019 (trước khi bố trí công an chính quy).

Diệp Diệp