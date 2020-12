Công an Thạch Hà mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Đợt cao điểm được Công an Thạch Hà (Hà Tĩnh) triển khai nhằm trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm; đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, bảo vệ tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sáng nay (29/12), Công an huyện Thạch Hà tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu.

Lễ ra quân thu hút đông đảo lực lượng công an huyện Thạch Hà tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Hà đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Sau 1 tháng chuẩn bị và 15 ngày đầu ra quân (từ 15/12 đến nay), công an huyện đã khám phá 71 vụ, 147 đối tượng, khởi tố 12 vụ, 22 bị can. Trong đó: bắt giữ và xử lý 27 vụ/27 đối tượng thuộc lĩnh vực kinh tế và môi trường; bắt giữ 2 vụ/22 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ 11 vụ/13 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 58kg pháo các loại...

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an huyện, lực lượng công an xã, thị trấn tập trung nắm chắc tình hình địa bàn.

Phát động lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà yêu cầu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an huyện, lực lượng công an xã, thị trấn tập trung nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng kích động phá rối ANTT.

Tập trung trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, bảo vệ tết Nguyên đán Tân Sửu.

Lực lượng tổ chức diễu hành trên các trục đường ngay sau lễ ra quân.

Sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành trên các trục đường từ thị trấn Thạch Hà đến các xã để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn toàn huyện.

Nhung - Cường