Công an TP Hà Tĩnh lắng nghe góp ý từ các bạn trẻ trên địa bàn

Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh còn cao; thực trạng thanh, thiếu niên nghiện “game”, nghiện ma túy có yếu tố phức tạp…

Diễn đàn đối thoại đã thu hút 300 đoàn viên tham gia

Những vấn đề đó được thắng thắn trao đổi tại diễn đàn “Công an thành phố lắng nghe ý kiến đoàn viên thanh niên” do Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Thành đoàn Hà Tĩnh tổ chức vào chiều 9/7, thu hút 300 đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn trên địa bàn tham gia.

Đội trưởng Đội Tổng hợp - Công an Thành phố Hà Tĩnh Đoàn Thế Cường thông tin về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua

Tại diễn đàn, Công an thành phố Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn. Đồng thời, thông tin đến toàn thể đoàn viên thanh niên về những vấn đề “nóng” hiện nay như: tội phạm tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội, tội phạm ma túy, các loại hình tội phạm có mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong độ tuổi thanh, thiếu niên…

Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh Nguyễn Đông Hưng mong muốn diễn đàn sẽ được lắng nghe các ý kiến thẳng thắng, cởi mở về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, những đóng góp của đoàn viên thành niên đồng hành với lực lượng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đoàn viên thanh niên đã nêu ra những vấn đề còn tồn đọng tại cơ sở, đề xuất Công an thành phố có các giải pháp để tăng cường quản lý, trấn áp các loại tội phạm đang có xu hướng gia tăng.

Bí thư Đoàn phường Bắc Hà Lê Thị Hải Yến đề xuất Công an thành phố cần có giải pháp mạnh tay hơn trong việc xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Những vấn đề chủ yếu như: tình trạng nghiện “game” của giới trẻ và việc một số cơ sở kinh doanh loại hình “game”, internet hoạt động quá giờ quy định đang làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất trật tự an ninh cơ sở; vấn đề về tín dụng đen đang “lôi kéo” một bộ phận thanh niên “vướng” vào vay vốn lãi suất cao; tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông vẫn còn cao…

Phó Bí thư Đoàn xã Thạch Trung Nguyễn Minh Đức: Hiện nay, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật an toàn giao thông vẫn phổ biến như: đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, đi xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi...

Trong 1 buổi, diễn đàn đã tiếp thu 11 ý kiến. Theo đó, Công an TP Hà Tĩnh cũng lần lượt trả lời, giải đáp, thông tin đến các đoàn viên thanh niên về những vấn đề đang quan tâm. Đồng thờ tiếp thu ý kiến để chấn chỉnh tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố.

Bí thư Đoàn phường Thạch Linh - Nguyễn Phi Đỉnh bày tỏ những lo lắng, ái ngại vì tình trạng “trẻ hóa” độ tuổi vi phạm pháp luật trong thanh - thiếu niên

Đây cũng là nội dung trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguyễn Oanh