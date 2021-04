Công an TX Kỳ Anh vinh danh 13 tập thể, cá nhân học và làm theo gương Bác

3 tập thể và 10 cá nhân của Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đều có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Sáng 23/4, Công an TX Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an; 4 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Thời gian qua, Công an TX Kỳ Anh đã bám sát, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị uỷ; kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn đến toàn cán bộ, đảng viên chi bộ trong cơ quan và các chi bộ công an của 11 xã, phường triển khai thực hiện.

Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh báo cáo tại hội nghị

Để phát huy hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn, Đảng uỷ Công an TX Kỳ Anh đã gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Công an TX Kỳ Anh đã vận động trên 1.000 hộ dân nhận tiền đền bù GPMB, di dời tái định cư; hỗ trợ, giúp đỡ 5 xã về đích nông thôn mới; xây dựng kế hoạch và tổ chức 65 buổi diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân tại 11/11 phường, xã và tại các doanh nghiệp.

Công an TX Kỳ Anh đã phát động thực hiện Chỉ thị số 04, trong đó xác định 7 nhóm nhiệm vụ thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Đảng.

Hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, Chỉ thị 04 của Bộ Công an đã có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, tận tụy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Trường - Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội An ninh chia sẻ về giải pháp thiết thực trong thực hiện 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 04 của Bộ Công an, thời gian tới, Công an TX Kỳ Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ cốt cán, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các chỉ thị gắn với thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bộ tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt...

Nâng cao chất lượng hoạt động của đội điều lệnh bán chuyên trách; thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành các chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế công tác, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới...

Nhân dịp này, Công an TX Kỳ Anh đã trao giấy khen cho 3 tập thể...

... và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Thu Trang