Công an xã chính quy ở Hà Tĩnh: Luôn “vì dân phục vụ”!

Lực lượng công an xã chính quy ở Hà Tĩnh đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Họ đã chủ động vượt khó, giữ vững ANTT trên địa bàn và không ngại bất cứ việc gì, luôn vì dân phục vụ…

Công an xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) cùng với người dân giúp hộ gia đình ông Hồ Văn Thạch ở xóm Sơn Trung 1 dọn dẹp, xây dựng vườn mẫu (12/2020).

Đã hẹn trước với Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Công an xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) nhưng khi chúng tôi đến trụ sở thì anh không có mặt. Hỏi chiến sỹ trực ban mới biết, cán bộ, chiến sỹ công an xã đang xuống giúp gia đình ông Hồ Văn Thạch ở thôn Sơn Trung 1 dọn dẹp, xây dựng vườn mẫu.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ chính là đảm bảo ANTT, anh em còn tranh thủ ngày lễ, ngày nghỉ xuống các thôn, xóm giúp bà con dọn dẹp vườn tược, phong quang đường làng, ngõ xóm, xây dựng vườn mẫu, đường hoa… Bà con không tiếc công sức cho phong trào xây dựng NTM thì việc chúng tôi tham gia được ít ngày công có đáng là bao”.

Đến nay, Công an xã Kỳ Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện Kỳ Anh về triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Trong ảnh: Công an xã Kỳ Sơn phối hợp với cán bộ văn phòng UBND xã thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin dân cư còn thiếu).

Cùng có mặt tại thôn Sơn Trung 1, ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: “Công an xã Kỳ Sơn không chỉ làm thay đổi rõ nét về công tác quản lý ANTT trên địa bàn mà còn tích cực cùng bà con địa phương xây dựng NTM.

Chính điều này đã làm cho tình cảm giữa người dân và lực lượng công an trở nên gần gũi hơn để người dân thực sự là “tai mắt” quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương”.

Bà Phạm Thị Tôn: “Nếu không có các chú công an đến cứu kịp thời thì tính mạng của vợ chồng chúng tôi chẳng sẽ biết ra sao...”

Trở lại “rốn lũ” Tân Lâm Hương (Thạch Hà) một ngày cuối năm, gặp chúng tôi bà Phạm Thị Tôn (77 tuổi, ở thôn Tiền Thượng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút được các chiến sỹ công an xã cứu khỏi dòng nước lũ trong đợt lũ lụt giữa tháng 10/2020: “Lúc nước dâng đột ngột, 2 ông bà chỉ kịp leo lên chạn; may thay khi tiếp nhận thông tin từ hộ dân bên cạnh, các chiến sỹ công an xã đã tức tốc chèo thuyền vào, dỡ mái ngói, đưa chúng tôi ra ngoài…Nói thật, nếu không có các chú công an đến cứu kịp thời thì tính mạng của vợ chồng chúng tôi chẳng sẽ biết ra sao...”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành – Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương người đã cùng với đồng đội liên tục dùng thuyền sơ tán dân đến nơi an toàn trong đợt lũ khủng khiếp tháng 10/2020.

Được biết thôn Tiền Thượng và Thôn Sơn Trình là hai thôn bị ngập nặng của xã Tân Lâm Hương trong đợt lũ vừa rồi. Xác định được điều này từ trước, nên lãnh đạo xã Tân Lâm Hương đã cắt cử 1 tổ công tác do Công an xã chủ trì phối hợp với các lực lượng: quân sự, đoàn thanh niên tổ chức ứng cứu liên tục 24/24h, kiên quyết không để bà con bị mắc kẹt trong mưa lũ.

“Ở các thôn này do nằm sát bờ sông Ngàn Mọ nước lên nhanh nên bà con không kịp trở tay, mặt khác, trong thôn có nhiều hộ gia đình chỉ có người già, đau yếu nên có khá nhiều nhiều người dân bị kẹt lại trong nhà khi nước lũ dâng nhanh. Vì thế, công tác ứng cứu hết sức khó khăn, nguy hiểm một mặt do nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh, xiết (vì xả lũ), đường đi, lối lại khó định hình, mặt khác việc ứng cứu người già, người bệnh lúc này khó hơn vạn lần so với những người bình thường…”. Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành – Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương chia sẻ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Đức Bảo - kẻ đã dùng súng quân dụng bắn vào nhà dân ở xã Cẩm Dương vào đêm 20/9/2020.

Còn nhớ, khoảng 19h30’ ngày 20/9/2020, một tiếng nổ chát chúa vang lên trước nhà anh Nguyễn Văn H. (SN 1992) ở thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên).

Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sỹ Công an xã đã kịp thời có mặt tại hiện trường để thu thập các tài liệu, chứng cứ, hoàn tất biên bản theo thẩm quyền; nhanh chóng phối hợp với Công an huyện để điều tra vụ việc.

Công an xã Cẩm Dương tiếp nhận phản ánh của nhân dân từ hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhờ đó, sau khi tiến hành soát xét, trích xuất camera, đến gần 4h sáng hôm sau (21/9/2020), lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây án là Ngô Đức Bảo (SN 1993, ở tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên) cùng tang vật là khẩu súng quân dụng.

Được biết, đây chỉ là một trong 20 vụ việc mà Công an xã Cẩm Dương đã tiếp nhận, xử lý trong năm 2020. Điều đáng nói, những vụ việc phức tạp vượt thẩm quyền, Công an xã Cẩm Dương đã tiếp nhận kịp thời, hoàn tất nhanh gọn, chính xác hồ sơ ban đầu, qua đó, tạo điều kiện quan trọng để phá án về sau.

Công an xã Cẩm Dương thường xuyên xuống cơ sở để trao đổi thông tin với người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thời gian qua, lực lượng công an chính quy về công tác tại xã ở Hà Tĩnh đã chủ động vượt khó, nhanh chóng vào cuộc triển khai các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ; nắm người, nắm hộ và di biến động về nhân hộ khẩu; rà soát địa bàn, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, nắm chắc tình hình và phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm ở cơ sở, không để phát sinh điểm “nóng”.

Công an xã bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24/24h, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: Lực lượng công an xã đã chủ động vượt khó, giữ vững ANTT trên địa bàn và không ngại bất cứ việc gì, luôn vì dân phục vụ...

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh nhận xét: “Việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã không chỉ tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở mà còn tạo được niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Lực lượng công an xã đã thực sự lăn lộn, từ việc tham mưu, xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm ở cơ sở cho đến tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, không ngại bất cứ việc gì, luôn vì dân phục vụ… Họ giống như một “công an huyện thu nhỏ”!

Hoàng Hùng Đức