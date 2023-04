Củng cố thế trận biên phòng toàn dân nơi cửa ngõ phía Tây Hà Tĩnh

Xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) là vùng trọng yếu ở cửa ngõ phía Tây Hà Tĩnh, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, gây rối ANTT...

Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Sơn Kim 1 cùng các lực lượng chức năng đóng quân trên địa bàn tuần tra khu vực biên giới

Xã biên giới Sơn Kim 1 rộng 22.609 ha, có chung 41 km đường biên giới với nước bạn Lào. Nơi phên dậu này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: tội phạm xuyên quốc gia hoạt động, bọn phản động xâm nhập, buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, ma túy, cờ bạc, gây rối ANTT...

Để tạo sự đồng thuận, vào cuộc cao trong công tác bảo vệ biên giới và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và hệ thống chính trị ở cơ sở đã tập trung tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức tham gia bảo vệ biên giới cho người dân.

BĐBP Cầu Treo xuống thôn Công Thương tuyên truyền cho người dân và nghe ngóng thông tin, tình hình liên quan đến bảo vệ biên giới.

Trung tá Phan Văn Thông – Đội phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đánh giá: “Từ đầu năm 2022 đến nay, BĐBP và hệ thống chính trị ở cơ sở đã có 20 buổi tuyên truyền tập trung, 34 buổi tuyên truyền lưu động, 50 buổi trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, hàng ngàn cuộc trao đổi quy mô nhỏ lẻ... để gần 8.000 nghìn lượt người được nghe, hiểu các thông tin cần thiết lên quan đến công tác biên phòng.

Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị và người dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Dân quân xã Sơn Kim 1 tham gia cùng các lực lượng tuần tra các vị trí quan trọng trên tuyến biên giới.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Sơn Kim 1 đã tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đặc biệt, phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trậ tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới ngày càng lan tỏa, phát huy hiệu quả bằng những việc làm cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng thôn Công Thương cho biết: “Thời gian qua, cư dân thôn biên giới chúng tôi tham gia củng cố thế trận biên phòng toàn dân bằng những việc làm cụ thể như: không xâm nhập đường biên giới trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu, không đưa người xuất nhập cảnh “chui”, không vào rừng khai thác lâm sản, có ý thức ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Đặc biệt, mỗi khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hay các sự việc bất thường trên địa bàn và khu vực đường biên, cột mốc, chúng tôi luôn thông báo cho chính quyền địa phương, BĐBP để kiểm tra, xử lý kịp thời. Trung bình mỗi năm, chúng tôi cung cấp từ 25 – 30 tin báo có giá trị về phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới”.

Lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, cựu chiến binh xã biên giới lên đường tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm.

Để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới, người dân và các lực lượng ở cơ sở nơi trọng yếu này cũng thường xuyên tham gia cùng BĐBP tuần tra khép kín địa bàn 9 thôn và trên tuyến đường biên dài 41 km.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Kim 1 cho biết: “Lực lượng dân quân cơ động, thôn đội trưởng và các quần chúng tích cực còn luôn tham gia cùng BĐBP, công an, kiểm lâm... tuần tra đường biên, cột mốc giới, địa bàn. Hiện, chúng tôi đang duy trì chế độ phối hợp với BĐBP để đảm bảo Tiểu đội Dân quân thường trực duy trì hoạt động 24/24h, mỗi tuần cùng tuần tra địa bàn 3 – 4 lần, tham gia tuần tra đường biên 4-5 lần/năm và cùng giải quyết tất cả các vụ việc phát sinh phức tạp”.

Cán bộ xã Sơn Kim 1 giao lưu, gặp gỡ với cán bộ, dân bản Thọong Pẹ (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay) nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023.

Với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của lực lượng biên phòng, xã Sơn Kim 1 đã chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố các tổ chức đoàn thể; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, nhất là giữa biên phòng – quân sự - công an; đẩy mạnh thực hiện phong trào tự quản đường biên, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa…

Người dân Sơn Kim 1 là “lá chắn mềm” trong bảo vệ biên giới, hạt nhân nòng cốt trong vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào (Ảnh tư liệu).

Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 cho biết: “Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, chúng tôi đã tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đầu tư­ phát triển kinh tế, chăm lo cho văn hóa - xã hội, chú trọng đảm bảo QP-AN. Toàn đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn luôn xem công cuộc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh là nhiệm vụ chung nên đã chủ động vào cuộc, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực.

Nhờ vậy, nhiều năm qua trên địa bàn luôn đảm bảo ANTT, các loại tội phạm và tệ nạn được kiềm chế, kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 3%. Xã phấn đấu cuối năm nay sẽ đạt NTM nâng cao”.

