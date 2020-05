Đảng bộ Công an các huyện Thạch Hà, Vũ Quang đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (4/5), Đảng bộ Công an các huyện: Thạch Hà và Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thạch Hà.

* Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Công an huyện Thạch Hà là đơn vị duy nhất liên tục nhận được nhiều danh hiệu như: “Đơn vị Quyết thắng” (2015); được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (năm 2016, 2017, 2018, 2019).

Từ các năm 2015-2017, đơn vị đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2019 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Công an huyện Thạch Hà

Công an Thạch Hà đã điều tra, bắt giữ 636 vụ/1.521 đối tượng trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội; tiếp nhận, điều tra, xử lý 205 tin báo, tố giác tội phạm; tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, lập biên bản 12.125 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 6,5 tỷ đồng;

Xây dựng mới 22 mô hình tự quản về ANTT; tổ chức 33 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai sâu rộng, hiệu quả gắn với sơ, tổng kết các phong trào thi đua, cuộc vận động trong và ngoài lực lượng; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, đánh giá cán bộ...

BCH Đảng ủy Công an huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ Công an huyện Thạch Hà tiếp tục nâng cao chất lượng các biện pháp công tác; chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện xử lý kịp thời các vấn đề liên quan; nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng Công an huyện vững mạnh toàn diện, đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH;

Đảm bảo 100% địa bàn không hình thành các điểm nóng về ANTT, các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; phấn đấu tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt từ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công an huyện khóa mới gồm 7 đồng chí; Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy.

* 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mở 18 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ 127 vụ việc, thu hồi tài sản trị giá 2 tỷ đồng trả lại cho người bị hại; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 89%, riêng trọng án đạt 100%.

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025

Đơn vị đã tổ chức 51 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, với hơn 1.600 lượt người tham gia; phối hợp với các lực lượng tổ chức 9 đợt, với 135 lượt tuần tra đảm bảo ANTT tuyến biên giới; phối hợp tổ chức thành công diễn tập phòng thủ cấp huyện và xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị có 1 tập thể được UBMTTQ Việt Nam tặng bằng khen, 8 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ được Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy chính quyền huyện biểu dương, khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...

Hằng năm, Đảng bộ phấn đấu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Công an huyện đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng’, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80%, trọng án đạt 100%.

Đại hội đã bầu 6 đồng chí vào BCH khóa mới; Thượng tá Hoàng Thanh Huyền - Trưởng Công an huyện tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Thùy Dương - Hoàn Lập