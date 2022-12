Đảng ủy Quân sự TP Hà Tĩnh ra nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 2023

Năm 2023, Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; quyết tâm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sáng 23/12, Đảng ủy Quân sự thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) và xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự chủ trì hội nghị. Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự chủ trì hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thành phố Hà Tĩnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Chỉ đạo các xã, phường, cơ quan tự vệ điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 15 xã, phường, 76 cơ quan tự vệ đạt 1,6% so với dân số.

Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tập huấn cán bộ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hàng ngàn lượt người tham gia. Tuyển chọn và gọi 50 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm số lượng, chất lượng. Xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Thượng tá Nguyễn Tiến Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh báo cáo dự thảo nghị quyết.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự thành phố Hà Tĩnh tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phối hợp sức mạnh chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Phấn đấu Đảng bộ Quân sự thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lãnh đạo toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu các nhiệm vụ đề ra.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP mà Đảng ủy Quân sự thành phố đạt được trong năm qua.

Đồng chí yêu cầu, Ban CHQS thành phố tiếp tục chủ động phối hợp tham mưu xây dựng phương án SSCĐ bảo vệ cao điểm hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón tết Nguyên đán Quý Mão với tinh thần sôi nổi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân.

Đồng chí Dương Tất Thắng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Dương Tất Thắng nhấn mạnh, thành phố sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập khu vực phòng thủ.

Tham mưu tổ chức diễn tập đảm bảo nghiêm túc, đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm “Chủ động, sáng tạo, chất lượng, bí mật, an toàn, tiết kiệm”.

Dương Hoàng