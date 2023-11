Dấu ấn công an chính quy về xã ở cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh

Sau gần 5 năm thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã, lực lượng công an xã ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã góp phần quan trọng tạo ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

Là địa bàn rộng, nơi đứng chân của nhiều dự án trọng điểm, vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công các công trình là nội dung không hề dễ dàng với xã Kỳ Lợi.

Thế nhưng, thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an xã, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận động người dân chấp hành giải phóng mặt bằng triển khai dự án được thực hiện hiệu quả.

Công an xã Kỳ Lợi thường xuyên phân công các đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn từng thôn để bám nắm tình hình.

Ông Lê Xuân Vượng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi cho biết: “Bằng nghiệp vụ và sự sâu sát, trách nhiệm, lực lượng công an xã với 9 đồng chí đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền tích cực trong tuyên truyền người dân, xử lý các vướng mắc, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trên địa bàn. Các đồng chí phân chia phụ trách địa bàn từng thôn, bám nắm địa bàn, sâu sát từng hộ dân để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Sự phối hợp hiệu quả đã giúp xã Kỳ Lợi ổn định tình hình, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị”.

Vượt qua những khó khăn ban đầu khi về đảm nhiệm công việc tại xã, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh - Trưởng Công an xã Kỳ Hoa và các đồng đội đã kịp thời vào cuộc, sâu sát xuống cơ sở ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng người dân xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Từ khi thành lập đến nay, Công an xã Kỳ Hoa đã tiếp nhận, điều tra, tham mưu xử lý 55 vụ việc, 80 đối tượng trên các lĩnh vực.

Trung tá Nguyễn Ngọc Linh cho biết: “Khi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ, Công an xã Kỳ Hoa chỉ có tôi và 2 đồng chí, nhân lực mỏng, địa bàn khá rộng. Thời điểm năm 2020 cũng là lúc chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh khiến việc thực hiện nhiệm vụ rất vất vả.

Tuy nhiên, với sự tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa của Công an thị xã, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, chúng tôi đã dần bắt nhịp được công việc và mang đến các kết quả bước đầu. Hiện tại, lực lượng công an xã đã được bố trí đủ 6 đồng chí, chúng tôi phân công mỗi đồng chí phụ trách một thôn. Từ khi thành lập đến nay, công an xã đã tiếp nhận, điều tra, tham mưu xử lý 55 vụ việc, 80 đối tượng (trong đó chuyển Công an thị xã khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng) trên các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Công an xã Kỳ Hà hỗ trợ người dân cấp căn cước công dân, đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã, từ năm 2018 đến nay, thị xã Kỳ Anh đã bố trí 31 cán bộ, chiến sỹ về làm việc tại 5 xã. Lực lượng công an xã đã kịp thời báo cáo, đề xuất công an thị xã Kỳ Anh, tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực an ninh trật tự. Trong đó, điển hình như xử lý 5 vụ việc về lấn chiếm đất đai; xử lý 137 vụ việc, bắt giữ 153 đối tượng hình sự, kinh tế, ma tuý; đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công các dự án lớn trên địa bàn; 100% công an các xã đã xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”, mô hình về phòng cháy chữa cháy; thực hiện tốt dự án cấp căn cước và dữ liệu quốc gia về dân cư...

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương như: chung sức xây dựng nông thôn mới; tích cực phối hợp với các lực lượng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất trong từng thời điểm.

Thượng tá Hoàng Trọng Thịnh - Phó Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh khẳng định: “Sau gần 5 năm triển khai chủ trương đưa công an chính quy về xã, lực lượng công an xã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Tiếp sức cho công an xã, thời gian qua, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh đã tích cực tham mưu các nội dung nhằm đảo bảo cơ sở vật chất, phương tiện để lực lượng công an xã triển khai nhiệm vụ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ để các đồng chí công an xã tiếp tục nâng cao năng lực, đóng góp hiệu quả cho địa phương”.

Hà Linh