Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh có nữ công an xã chính quy

Sáng 28/2, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động 19 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 7 xã trên địa bàn. Đáng chú ý trong số đó có 3 công an chính quy là nữ.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà trao quyết định điều động cho Đại úy Nguyễn Đức Anh và Trung úy Phan Thị Thủy.

Ở xã Thạch Hội, Đại úy Nguyễn Đức Anh - Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã, nữ Trung úy Phan Thị Thủy đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã.

Ở xã Việt Tiến, Thượng úy Nguyễn Văn Cường - Cán bộ Đội An ninh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã, nữ Trung úy Nguyễn Thị Kiều Trinh đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Hoàng Văn Dũng đến nhận công tác tại Công an xã Việt Tiến.

Ở xã Tân Lâm Hương, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành – Đội trưởng Đội An ninh, Trung úy Phạm Thế Vũ lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng, Phó Công an xã; nữ Thiếu úy Nguyễn Phan Cẩm Mai, Trung úy Tô Đình Cường đến nhận công tác tại Công an xã Tân Lâm Hương.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức (Công an tỉnh) trao quyết định điều động 3 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức đanh tại Công an xã Đỉnh Bàn.

Ở xã Đỉnh Bàn, Thượng úy Lê Huỳnh Đức - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Đậu Văn Thìn lần lượt đảm nhiệm chức danh: Trưởng, Phó Công an xã; Đại úy Trịnh Đình Thủy đến nhận công tác tại Công an xã Đỉnh Bàn.

Ở xã Thạch Thắng, Thượng úy Nguyễn Anh Đức - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Đại úy Hồ Văn Tý lần lượt đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Công an xã.

Ở xã Thạch Long, Đại úy Nguyễn Văn Chung - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Trung úy Phạm Minh Hoàng lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng, Phó Công an xã.

Tân Phó trưởng Công an xã Thạch Hội - Trung úy Phan Thị Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Ở xã Tượng Sơn, Thượng úy Nguyễn Xuân Yên - Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Trung úy Nguyễn Hữu Tuấn lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Công an xã; Đại úy Đặng Văn Hiệp đến nhận công tác tại Công an xã Tượng Sơn.

Được biết, trong số 19 công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã tại huyện Thạch Hà, 3 người là nữ. Theo đó, Công an Thạch Hà là đơn vị đầu tiên của Hà Tĩnh có cán bộ nữ xung phong về địa bàn cơ sở đảm nhiệm chức danh công an xã.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ được điều động trong đợt này

Đến nay, trên địa bàn huyện Thạch Hà đã có 12/22 xã, thị trấn được bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Được biết, đến thời điểm hiện tại (28/2/2020), Công an Hà Tĩnh đã điều động 428 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 142/195 xã. Theo lộ trình, công an chính quy sẽ phủ kín các địa bàn cơ sở ở Hà Tĩnh trong quý I/2020.

Hoàng Linh - Văn Hùng