Điều động 23 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an 9 xã ở Hương Sơn và Lộc Hà

Chiều nay (3/1/2020), Công an huyện Hương Sơn và Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố các quyết định điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn trao quyết định cho các cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an các xã Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh

* Tại Hương Sơn, trong số 20 cán bộ công an chính quy được điều động về 8 xã của huyện Hương Sơn đợt này, Đại úy Lê Anh Đức - Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Trung úy Uông Văn Hùng - cán bộ đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an Hương Sơn) thứ tự đảm nhận các chức vụ: trưởng, phó công an xã Tân Mỹ Hà và Thiếu úy Phan Tới - Cán bộ đội Điều tra tổng hợp (Công an Hương Sơn) nhận nhiệm vụ tại Công an xã Tân Mỹ Hà.

Đại úy Phạm Anh Trung - Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã An Hòa Thịnh, Thượng úy Phan Văn Thoại - Cán bộ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã An Hòa Thịnh, Thiếu úy Nguyễn Văn Mạnh - Cán bộ đội Tổng hợp (Công an Hương Sơn) về nhận công tác tại Công an xã An Hòa Thịnh.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng các cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã Kim Hoa và xã Sơn Châu.

Thượng úy Lê Song Lam - Cán bộ đội Cảnh sát Hình sự (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã; Trung úy Nguyễn Văn Kháng - cán bộ đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng công an xã; Thiếu úy Nguyễn Quốc Khánh - Cán bộ đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Châu.

Đại úy Nguyễn Viết Hưng - cán bộ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Quang Diệm; Trung úy Trần Quốc Cường - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Quang Diệm; Trung úy Lê Khắc Anh - cán bộ Đội An ninh (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Quang Diệm.

Thiếu tá Trịnh Văn Quỳnh - Tân Trưởng Công an xã Kim Hoa phát biểu nhận nhiệm vụ

Thiếu tá Trịnh Văn Quỳnh - cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Kim Hoa, Trung úy Nguyễn Văn Thiêm - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Kim Hoa và Thiếu úy Nguyễn Quốc Trường - Cán bộ đội An ninh (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Kim Hoa.

Đại úy Bùi Công Thành - Cán bộ đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Sơn Trà, Trung úy Nguyễn Đức Định - cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Sơn Trà, Thiếu úy Nguyễn Hữu Minh - cán bộ đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Trà.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện và Công an huyện Hương Sơn tặng hoa cho các đồng chí nguyên là trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách

Thiếu úy Võ Quang Vinh - Cán bộ đội Điều tra tổng hợp (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Lễ. Thiếu úy Nguyễn Quyết Tiến - Cán bộ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Lĩnh.

Đến nay, Hương Sơn có 15 xã (Sơn Bình, Sơn Lâm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hàm, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Quang Diệm, Sơn Châu, Sơn Trà, Sơn Ninh, Sơn Lễ và Sơn Lĩnh) có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

*Công an huyện Lộc Hà điều động 3 công an chính quy về giữ chức trưởng, phó công an, công an viên xã Bình An.

Lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí được điều động về nhận nhiệm vụ tại xã Bình An...

Theo đó, 3 cán bộ công an chính quy được điều động gồm: Đại uý Đặng Văn Tuấn – Phó Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Lộc Hà) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Bình An; Đại uý Đinh Văn Sáng – Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý (Công an huyện Lộc Hà) đảm nhiệm chức Phó Công an xã Bình An; Thiếu uý Phan Văn Hoàng – Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Lộc Hà) đảm nhiệm chức danh công an viên xã Bình An.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà và xã Bình An tặng hoa chúc mừng các đồng chí công an về nhận nhiệm vụ.

Như vậy, đến nay, huyện Lộc Hà đã có 5 xã (Phù Lưu, Hộ Độ, Thạch Kim, Tân Lộc, Bình An) và thị trấn Lộc Hà có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.

Ánh Dương - Thái Oanh - Quang trần