Điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã Cẩm Lạc

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 3 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực tại xã Cẩm Lạc.

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh trao quyết định điều động cho 3 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Công an xã Cẩm Lạc.

3 cán bộ công an chính quy được điều động gồm: Thượng uý Nguyễn Văn Dương - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; Trung tá Lưu Văn Thành - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự; Thượng sỹ Nguyễn Phạm Đức Tú - cán bộ Đội Công an xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an huyện Cẩm Xuyên) lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng, Phó và Công an viên thường trực xã Cẩm Lạc.

Tân Trưởng Công an xã Cẩm Lạc phát biểu nhận nhiệm vụ

Được biết, đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã có 8/23 xã có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Khánh Chi