Điều động 3 công an chính quy về xã Ích Hậu

Chiều 26/2, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại Ích Hậu (Lộc Hà).

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà trao quyết định cho các đồng chí được điều động

3 công an chính quy được điều động gồm: Thượng úy Trần Hữu Cường – Cán bộ Phòng An ninh nội bộ (Công an tỉnh), Trung úy Nguyễn Văn Hoàng – Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Lộc Hà), Trung úy Nguyễn Văn Thức – Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Lộc Hà), lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng, phó và công an viên thường trực Công an xã Ích Hậu.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng trưởng, phó và công an viên thường trực xã Ích Hậu

Được biết, đến nay Lộc Hà đã có 25 công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 8/12 xã trong toàn huyện.

Anh Cường