Điều động 6 công an chính quy về 2 xã ở Lộc Hà

Chiều 4/3, Công an huyện Lộc Hà tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về điều động 6 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở Thạch Mỹ và Thịnh Lộc.

Lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà trao quyết định điều động các công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại xã Thịnh Lộc...

Theo đó, Thượng úy Phạm Quốc Việt – Cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Trung úy Phạm Đình Vũ – Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thiếu úy Nguyễn Văn Tú – Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Lộc Hà) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực Công an xã Thịnh Lộc.

... và xã Thạch Mỹ

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng – Cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trung úy Phan Xuân Phong – Cán bộ Đội điều tra tổng hợp và Thiếu úy Nguyễn Lê Tất Thắng – Cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy (Công an huyện Lộc Hà) lần lượt đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực Công an xã Thạch Mỹ.

Đến nay, trên địa bàn huyện Lộc Hà đã có 11/12 xã có công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực.

Anh Cường