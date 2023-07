Giao ban công an 3 tỉnh: Hà Tĩnh - Bolikhămxay - Khăm Muồn

Công an Hà Tĩnh - Bolikhămxay – Khăm Muồn (Lào) khẳng định sẽ thắt chặt hơn nữa trong phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các phần tử xấu xâm nhập qua biên giới.

Thực hiện nội dung ghi nhớ tại hội nghị giao ban hàng năm giữa công an 3 tỉnh: Hà Tĩnh (Việt Nam) – Bolikhămxay – Khăm Muồn (Lào), từ ngày 4 - 6/7/2023, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc làm trưởng đoàn đã sang Khăm Muồn dự hội nghị giao ban công tác phối hợp bảo vệ ANTT.

Hội đàm giữa đoàn đại biểu Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Khăm Muồn.

Tại hội nghị, lãnh đạo công an 3 tỉnh đã báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn 3 tỉnh.

Hà Tĩnh – Bolikhămxay - Khăm Muồn có nhiều huyện giáp ranh với nhau, địa bàn đi lại thuận lợi, có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên bọn tội phạm thường lợi dụng xâm nhập hoạt động phá hoại.

Thực hiện biện bản nghi nhớ, thời gian qua, công an 3 tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau những tin tức, tài liệu có liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước Việt Nam – Lào; phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; các loại tội phạm.

Sự hợp tác giữa các bên đã và đang đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ ANTT, bảo đảm an ninh biên giới Việt - Lào, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước, cũng như giữa công an các tỉnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 11 trụ sở công an bản trên tuyến biên giới Việt - Lào cho Công an tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn theo chỉ đạo của 2 bộ (Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào) và thỏa thuận giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh với Công an tỉnh Bolikhămxay, Công an tỉnh Khăm Muồn đã ký kết.

Trong quá trình phối hợp bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị cũng nêu thực trạng hoạt động của bọn tội phạm trong tình hình hiện nay; đồng thời nêu những mặt tồn tại, cần khắc phục trong thời gian tới như: chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, phải thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm cho nhau, khi có vụ việc liên quan kịp thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý, giải quyết tình hình, truy bắt đối tượng...

Lãnh đạo công an 3 tỉnh khẳng định: Thời gian tới, tiếp tục nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi cho nhau về tin tức, tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia để cùng nhau giải quyết, đấu tranh, triệt xoá.

Có kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện vùng giáp ranh thắt chặt hơn nữa trong phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các đối tượng khi có vụ việc xẩy ra, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị; ngăn chặn kịp thời các phần tử xấu lợi dụng xâm nhập qua biên giới họat động phá hoại an ninh, trật tự của mỗi nước. Tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy khu vực biên giới, cửa khẩu.

Lãnh đạo công an 3 tỉnh cũng đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bolikhămxay ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an tỉnh Bolikhămxay.

.... tặng quà CBCS Trại cai nghiện Bolikhămxay.

Ngọc Diệp