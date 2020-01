Hết quý 1 năm 2020, công an chính quy sẽ phủ kín 100% xã trên địa bàn Nghi Xuân

Chiều 17/1, Công an huyện Nghi Xuân tổ chức lễ công bố quyết định điều động sỹ quan công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an ở 4 xã: Xuân Phổ, Đan Trường, Xuân Hải, Xuân Thành.

Đại diện lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và Công an huyện Nghi Xuân tham dự lễ công bố quyết định điều động sỹ quan công an đảm nhiệm các chức danh công an tại xã Xuân Phổ.

Theo đó, Thượng úy Lê Hoàng Hà - cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội được điều động giữ chức Trưởng Công an xã Xuân Phổ; Trung úy Lê Nhật Hoàng – cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh giữ chức Phó Công an xã Xuân Phổ; Trung úy Lê Anh Tuấn - cán bộ Đội An ninh làm công an viên thường trực.

Đại úy Lê Hồng Thắng – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Đan Trường; Đại úy Ngô Thanh Tùng – cán bộ Đội Xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh giữ chức Phó Công an xã Đan Trường; Trung úy Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội làm công an viên thường trực…..

Thiếu tá Ngô Mạnh Hà - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh được điều động về giữ chức Trưởng Công an xã Xuân Hải; Trung úy Phạm Công Thành - cán bộ Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế môi trường giữ chức Phó Công an xã Xuân Hải và Trung úy Phạm Văn Tùng – cán bộ Đội An ninh giữ chức công an viên thường trực.

Đại úy Trần Bá Quang - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp được điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Xuân Thành; Đại úy Phan Mạnh Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Phó Công an xã; Thiếu úy Phạm Xuân Tiến – cán bộ Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội làm công an viên thường trực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại úy Lê Hồng Thắng - Trưởng Công an xã Đan Trường bày tỏ niềm vui, cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Xuân đối với các chiến sỹ khi điều động về địa phương mới; đồng thời, cam kết không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: Việc điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đến thời điểm này, đã có 9/17 xã, thị trấn có công an chính quy về thay thế công an xã; phấn đấu đến hết quý 1 năm 2020 sẽ hoàn thành đưa công an chính quy về 100% số xã trên địa bàn.

Hoài Nam