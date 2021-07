Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH Hà Tĩnh

75 năm qua (12/7/1946 – 12/7/2021), lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh đã trưởng thành về mọi mặt, cùng toàn quân, toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy lực lượng còn non trẻ nhưng lực lượng an ninh nhân dân (ANND) Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với: bộ đội, dân quân tự vệ, đập tan nhiều tổ chức phản động hoạt động chống phá chính quyền cách mạng, như: vụ Lam Hồng Chí, bắt hàng chục tên gián điệp, phản động; tổ chức Đảng phái phản động “Đảng dân chủ liên hiệp” do Lê Thế Cao, Nguyễn Mộng Lân và Nguyễn Sỹ Huề cầm đầu…

Lực lượng An ninh Hà Tĩnh còn làm tốt công tác bảo mật, phòng gian, cùng với bộ đội, dân công hoả tuyến chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

Dùng phương tiện địch để đánh địch trong chuyên án K50 - bắt giữ toán biệt kích “Hadley” gồm 11 tên tại Hương Sơn. Ảnh tư liệu

Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích do Mỹ - ngụy tung ra miền Bắc, lực lượng An ninh Hà Tĩnh đã bắt và tiêu diệt nhiều toán biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, vùng núi ở biên giới Việt Lào, như vụ: Động Choác ở Cẩm Xuyên; bắt toán gián điệp biệt kích Lê Khoái ở Khe Luỹ, Kỳ Anh.

Nổi bật, ngày 25/1/1967, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Vũ trang Đồn 93, quần chúng nhân dân bắt gọn 11 tên trong toán gián điệp mang tên Hadley do Lê Văn Ngung (SN 1945) làm toán trưởng nhảy dù xuống địa bàn Hương Sơn.

Trong phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ ưu tú của lực lượng An ninh Hà Tĩnh đã tình nguyện vào miền Nam, tăng cường cho an ninh miền Nam, an ninh các nước bạn Lào, Campuchia.

Đấu mưu, đấu trí, đấu lực trên mặt trận thầm lặng, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, để chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại địa bàn Hương Khê (tháng 5/2021)

Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, năm 1976, hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được sáp nhập, 15 năm cùng chiến đấu, cùng xây dựng, An ninh Công an Nghệ Tĩnh đã lập thêm nhiều chiến công xuất sắc, giữ thanh bình cuộc sống cho nhân dân.

Năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, khó khăn, thiếu thốn nhiều bề, nhưng lực lượng An ninh Hà Tĩnh đã đồng sức, đồng lòng trực tiếp giải quyết tốt các mâu thuẫn, các điểm nóng nổi cộm ở: Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Minh Lộc, Thanh Lộc (Can Lộc). Đấu tranh có hiệu quả với “tà đạo chân không” do Lưu Văn Ty cầm đầu.

Bước vào thời kỳ hội nhập, Hà Tĩnh đã tập trung cao độ xây dựng các khu kinh tế, trong đó có Khu kinh tế Vũng Áng, với nhiều công trình, dự án trọng điểm phải di dời hàng ngàn hộ dân, hàng ngàn ngôi mộ và nhiều cơ sở thờ tự khác. Quá trình thực hiện cũng đã nảy sinh một số vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là sự cố môi trường biển năm 2016.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh làm việc với các đối tượng trong đường dây môi giới cho 42 người ở Hà Tĩnh sang Trung Quốc bất hợp pháp (tháng 10/2020).

Với mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, lực lượng An ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các vấn đề liên quan. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng an ninh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề liên quan đến ANQG; triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn, bỏ gỡ các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; đấu tranh với các fanpage, facebook, phối hợp xử lý 25 trường hợp đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật lên mạng xã hội. Cơ quan an ninh đã khởi tố 10 vụ/18 bị can, trong đó tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép (5 vụ/12 bị can); tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép (1 vụ/1 bị can); chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ (4 vụ/ 5 bị can). Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi gia đình thân nhân nguyên lãnh đạo Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 ngày thành lập lực lượng an ninh Công an nhân dân.

Ghi nhận những thành tích, chiến công 75 năm qua, lực lượng ANND Công an Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương; Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh đã tặng thưởng hàng trăm Bằng khen và nhiều cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể và cá nhân; Phòng An ninh đối nội được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Thời gian tới, với phương châm “An ninh chủ động”, lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ ANQG trong tình hình mới; chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, hướng về cơ sở, giải quyết những vấn đề cơ bản để chủ động kiểm soát tình hình, giải quyết tốt những yếu tố gây mất ổn định từ cơ sở, từ khi mới phát sinh; tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng, các cấp, các ngành xây dựng thế trận ANND vững chắc. Không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh