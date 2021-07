Hội Phụ nữ Công an huyện Can Lộc nhận phụng dưỡng mẹ liệt sỹ Hà Thị Liên

Mẹ Hà Thị Liên (90 tuổi, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có con trai là liệt sỹ Đào Kim Cương, hy sinh ngày 14/3/1988 trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, thuộc quần đảo Trường Sa.

Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), đồng thời tưởng nhớ tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sỹ Đào Kim Cương và thấu hiểu những mất mát, đau thương mà người mẹ phải gánh chịu, sáng 14/7, Hội Phụ nữ Công an huyện Can Lộc tổ chức lễ nhận phụng dưỡng đối với mẹ Hà Thị Liên.

Ngoài việc hỗ trợ vật chất, hằng tháng, Hội Phụ nữ Công an huyện Can Lộc sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe để mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, an tâm vui hưởng tuổi già.

Đây là việc làm thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Hội Phụ nữ Công an huyện Can Lộc để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân những cống hiến, hy sinh của mẹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Đức