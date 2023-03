Khởi công xây dựng Đồn Biên phòng Lạch Kèn với tổng mức đầu tư 32,5 tỷ đồng

Dự án Đồn Biên phòng Lạch Kèn do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 400 ngày.

Sáng 25/2, tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công xây dụng Đồn Biên phòng Lạch Kèn.

Dự án xây dựng Đồn Biên phòng Lạch Kèn có tổng mức đầu tư 32,5 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách quốc phòng. Dự án do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng tư vấn thiết kế; liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Xây dựng Quang Thắng, Công ty TNHH Hưng Land giám sát thi công; Công ty cổ phần Nam Khánh và Công ty cổ phần đê La Giang thi công xây dựng.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 400 ngày.

Các hạng mục chính của dự án gồm: nhà chỉ huy, điều hành; nhà ở và làm việc của các đội công tác nghiệp vụ, các bộ phận đảm bảo; nhà sinh hoạt văn hóa và phòng Hồ Chí Minh; nhà trực ban và tiếp dân; hệ thống nhà ăn, nhà bếp, nhà kho, nhà tạm giữ và hệ thống hạ tầng đồng bộ; các phân khu chức năng huấn luyện, học tập, văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao.. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian 400 ngày.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và đơn vị thi công trong quá trình triển khai xây dựng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo các hạng mục công trình đúng kỷ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ chủ an ninh biên giới quốc gia.

Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 34 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2023) và 64 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2023).

Thế Mạnh