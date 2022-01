Không nghỉ tết, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chắc tay súng bảo vệ biên giới

Trong những ngày tết Dương lịch năm 2022, BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai phương án, kế hoạch, trang bị, vũ khí, đảm bảo 100% quân số, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao với quyết tâm bảo vệ 2 tuyến biên giới tuyệt đối an toàn.

BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng khác kiểm tra các phương tiện thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Những ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2022, Thiếu tá Nguyễn Văn Mỹ (nhân viên kiểm soát) ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bận rộn hơn trước nhiều. Do tình hình ngày tết tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lượng người và phương tiện thông quan tăng nên anh cùng đồng đội phải thay phiên nhau tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu 24/24h.

Dù rất vất vả nhưng anh cùng đồng đội vẫn không quản ngại, cùng quyết tâm để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt cho cửa khẩu...

BĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng dẫn công dân, tài xế thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng – Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Những ngày nghỉ tết này anh em chúng tôi vất vả hơn vì mưa phùn, sương mù, giá lạnh, trong khi nơi ăn chốn ở tại các trạm, chốt còn đơn sơ. Cùng với đó là phải đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt cho khoảng 250 – 300 phương tiện và 300 – 400 người thông quan mỗi ngày. Ngoài ra, bọn tội phạm luôn lợi dụng tình hình để xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán các loại hàng cấm, vận chuyển pháo nổ…

Vì vậy, chúng tôi phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát an ninh tại cửa khẩu và khu vực 2 bên cánh gà. Quyết tâm cùng các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm hiệu quả”.

BĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Công an xã Sơn Kim 2 bám địa bàn tuyên truyền, vận động người dân vùng giáp biên tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Cũng với tinh thần vì biên cương quên nghỉ tết, 100% cán bộ, chiến sỹ đang đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào đang nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong tiết trời mưa phùn, gió bấc của những ngày đầu năm mới dương lịch, những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm chốt chặn, tuần tra, mật phục để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tuyến biên giới ở Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê.

Qua đó ngăn chặn hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, không cho bọn tội phạm có cơ hội hoạt động, không để lây lan dịch COVID – 19 từ đường biên, bảo vệ an toàn cho những cánh rừng, địa bàn trọng yếu và các mục tiêu chiến lược, giữ vững sự bình yên cho các thôn, bản vùng biên…

CBCS Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) tuần tra bờ biển.

Trên tuyến biên giới biển, những ngày nghỉ tết Dương lịch này, CBCS ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Đèo Ngang và Ban Chỉ huy Biên phòng cảng Vũng Áng - Sơn Dương (TX. Kỳ Anh) cũng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Nhiệm vụ của các anh là không để 137 km bờ biển bị các thế lực thù địch xâm nhập trái phép, ngăn ngừa tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải và khai thác thủy sản trái phép, tuần tra khép kín địa bàn và các cửa sông, cửa lạch để đảm bảo ANTT, an toàn hằng hải để tàu thuyền, hàng hóa ra vào an toàn…

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót xuống cảng cá Thạch Kim nhắc nhở Nhân dân hạn chế ra khơi vì biển động, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống COVID - 19, thông tin ngay cho lực lượng chức năng khi thấy các dấu hiệu bất thường...

Trung tá Nguyễn Vũ Phong – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót thông tin: “Với quyết tâm không để xảy ra bị động, bất ngờ trong dịp nghỉ tết dương lịch, đơn vị chúng tôi luôn trong trạng thái SSCĐ cao, đảm bảo đầy đủ trang bị vũ khí, duy trì 100% quân số, trong đó 2/3 CBCS được điều động bám bám cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm như: Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Lạc (Thạch Hà)...

Chúng tôi cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra cầu cảng, cửa sông, cửa lạch để đảm bảo an ninh trên biển, hạn chế tàu thuyền ra khơi trong những ngày biển động, ngăn chặn tàu thuyền xâm nhập đánh bắt trái phép...”

BĐBP cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với lực lượng chức năng, tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh... trong khu vực cảng.

Thượng tá Nguyễn Văn Trân – Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo, mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và UBND tỉnh, BĐBP Hà Tĩnh luôn chủ động, sẵn sàng để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong những ngày nghỉ tết Dương lịch cũng như trong cả đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tất cả các đơn vị đóng quân trên 2 tuyến biên giới đều xây dựng phương án, kế hoạch hành động cụ thể trên cơ sở đặc điểm tình hình và nhiệm vụ được giao, đảm bảo 100% quân số, duy trì liên tục 25 tổ chốt trên tuyến bộ, cắt cử lực lượng ngày đêm bám sát địa bàn.

Ngoài ra, để đảm bảo sự bình yên trên địa bàn trong dịp tết dương lịch, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đồn, trạm phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra đường biên, bảo vệ cột mốc, kiểm soát cửa sông, cửa lạch, tuần tra trên biển để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn ANTT, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch hiệu quả”.

