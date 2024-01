Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khánh thành trụ sở công an xã

Trụ sở Công an xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) được xây dựng góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Sáng 9/1, UBND xã Thạch Hưng tổ chức lễ khánh thành trụ sở Công an xã và ra mắt mô hình “Zalo kết nối bình yên”. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Ngọc Việt - Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an và các đồng chí trong đoàn công tác Bộ Công an. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Trụ sở Công an xã Thạch Hưng được xây dựng trên diện tích 1.659 m2. Công trình gồm nhà làm việc 2 tầng với các hạng mục: các phòng làm việc, phòng giao dịch một cửa, phòng họp, kho lưu trữ, nhà phụ trợ gồm bếp ăn, phòng nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ và phòng tạm giữ tội phạm. Ngoài ra, còn có nhà để xe, cổng, hàng rào, sân chơi, bãi tập, hệ thống cây xanh.

Sau hơn 7 tháng thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành. Quá trình thiết kế và thi công công trình theo thiết kế mẫu của Công an tỉnh; đảm bảo yêu cầu về giải pháp kết cấu và quy trình kỹ thuật, mỹ thuật.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cơ sở vật chất ổn định, phục vụ nhu cầu làm việc của lực lượng Công an xã Thạch Hưng, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Thạch Hưng.

Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an trao quà cho UBND xã và Công an xã Thạch Hưng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quà cho UBND xã và Công an xã Thạch Hưng.

Dịp này, UBND xã Thạch Hưng cũng đã ra mắt mô hình “Zalo kết nối bình yên” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tận dụng lợi thế không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận kiến thức pháp luật, thủ tục hành chính, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh tội phạm. Qua đó, phục vụ công tác nắm tình hình của lực lượng công an, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an thành phố và Trưởng Công an xã Thạch Hưng cũng đã công khai số điện thoại cá nhân tại trụ sở Công an xã.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Giám đốc Công anh tỉnh Nguyễn Hồng Phong trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an xã Thạch Hưng.

Ngọc Loan