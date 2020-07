Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh dẫn đầu Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định: Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh là một trong những đơn vị dẫn đầu về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm trong toàn quân khu.

Ngày 10/7/2020, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Điểm nội bật là, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tham gia và tổ chức diễn tập phòng, chống Covid -19 sát tình huống.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Kỳ Anh: trên địa bàn đang cách ly tập trung 345 công dân từ nước ngoài về, đề nghị các cấp quan tâm hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương điều hành, phân luồng, tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi, cách ly hàng chục nghìn lượt công dân trở về từ nước ngoài, vùng dịch trong nước về trên địa bàn tỉnh. Huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các dịp lễ, tết, nhất là đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT tham gia chữa cháy rừng tại các huyện: Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê…

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Yêu cầu các đơn vị, địa phương bên cạnh việc huấn luyện SSCĐ cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, tuyền truyền trong mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống cháy rừng; sẵn sàng lực lượng và phương án trong phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão sắp tới...

6 tháng cuối năm 2020, đơn vị tiếp tục nhấn mạnh triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ, chỉ huy và năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của cơ quan quân sự cấp huyện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng cơ động của lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Trung tá Lê Duy Quyến - Phó Chỉ huy trưởng Động viên (Ban CHQS huyện Hương Sơn) đã hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid–19.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh là một trong những đơn vị dẫn đầu về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm trong toàn quân khu.

Để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang quốc phòng Hà Tĩnh cần tập trung làm tốt công tác tham mưu về việc xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ cũng như các nhiệm vụ liên quan đến việc phát triển KT- XH địa phương.

Xem xét làm rõ những nguyên nhân của các hạn chế đang tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm. Trong đó, tập trung duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng cơ động, phối hợp nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm; xây dựng kế hoạch tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động xử trí tốt các tình huống, không để bị bất ngờ.

Tham mưu kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển KT-XH gắn với bố trí quốc phòng - an ninh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, tiếp tục xây dựng các công trình chiến đấu. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Dương Hoàng - Trọng Sơn