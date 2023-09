Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đang tăng cường công tác dân vận, thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, ổn định tình hình ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Thạch Hà gắn phong trào “Dân vận khéo” với phong trào “LLVT chung tay xây dựng NTM”.

Nhiều năm qua, Ban CHQS huyện Thạch Hà đã chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời báo cáo, tham mưu và xử lý có hiệu quả các vụ việc, nhất là trong bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh nông thôn.

LLVT địa phương cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tập trung giải quyết các vấn đề “nóng” về tôn giáo, dân chủ, tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu nại... nhằm tránh xảy ra các tình huống phức tạp.

LLVT Thạch Hà kết hợp bám địa bàn làm công tác dân vận, giúp thôn Tân Sơn (xã Nam Điền) xây mương thoát nước trong khu dân cư.

Thượng tá Phan Huy Tiệp - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thạch Hà cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và tham gia phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS – QP) của địa phương, cảnh giác trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch...

Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện tốt phong trào “Chung sức xây dựng NTM” với gần 500 ngày công lao động/năm; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ công tác vận động quần chúng cho bộ đội; kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp để xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xử lý tốt các vấn đề phát sinh...”.

Những người lính ở Trung đoàn 841 kết hợp hành quân dã ngoại với giúp thôn 10, xã Hương Lâm (Hương Khê) chỉnh trang đường sá, xây dựng NTM.

Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 841 đã tổ chức thực hiện 8 lượt hành quân dã ngoại vào các ngày nghỉ cuối tuần kết hợp công tác dân vận, giúp các xã Hương Lâm (Hương Khê) và một số địa phương khác xây dựng NTM. Các CBCS đã tham gia hơn 600 ngày công làm 400m đường bê tông, phá 14 vườn tạp, kéo 600m hàng rào dây thép gai, phát quang 3 km đường làng...

Ngoài ra, đơn vị bộ đội chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện mô hình “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân” và phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp đỡ 12 hộ gia đình xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang nhiều tuyến đường xanh – sạch – đẹp ở tổ dân phố 15.

Những người lính trẻ ở Trung đoàn 841 tham gia tập luyện văn nghệ cùng các cô giáo ở Trường Mầm non Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn).

Trung tá Trương Thanh Nghị - Chính ủy Trung đoàn 841 chia sẻ: “Công tác dân vận có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên chúng tôi thường xuyên chăm lo, nhất là trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng cụm an toàn làm chủ, hành quân dã ngoại gắn với xây dựng NTM, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xung kích phòng chống thiên tai...

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn 841 đã ra nghị quyết thường kỳ về nhiệm vụ này, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao và xây dựng nhiều chủ trương, biện pháp sát thực tiễn. Trong quá trình thực hiện, mỗi CBCS đều gắn với rèn luyện bản lĩnh, trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần cống hiến, sẵn sàng lăn lộn với cơ sở...”.

LLVT giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn Kim 1 làm nhà ở.

Thời gian qua, tất cả các đơn vị bộ đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản có liên quan về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Theo đó, toàn lực lượng đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, ban hành nhiều văn bản, xây dựng và bồi dưỡng lực lượng làm công tác dân vận tốt, không ngừng đổi mới nội dung lẫn hình thức vận động, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự TX Kỳ Anh giúp ngư dân xã Kỳ Lợi đưa tàu thuyền đến nơi an toàn khi có mưa bão.

Từ năm 2013 đến nay, lực lượng quân sự tỉnh nhà đã xây dựng, nhân rộng 62 mô hình “Dân vận khéo”, tổ chức hành quân dã ngoại đến 97 lượt xã để tham gia lao động với hơn 82 ngàn ngày công (quy đổi thành tiền gần 1,7 tỷ đồng) và ủng hộ gần 2 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật giúp các địa phương xây dựng NTM. Toàn lực lượng cũng đã quyên góp, kêu gọi xây dựng 92 ngôi nhà (nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội), tặng hơn 8.000 suất quà, 85 chiếc xe đạp, đỡ đầu 25 em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị bộ đội cũng đã huy động hơn 27 nghìn lượt CBCS thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy 32 vụ/135 ha rừng, thu hoạch hơn 165 ha hoa màu, di dời 68 nghìn lượt người dân đến nơi an toàn trong các trận mưa bão...

Thực hiện công tác dân vận kết hợp giúp đỡ xây dựng NTM ở xã Hương Lâm.

Thượng tá Trần Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của mọi CBCS nên trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức quần chúng trong lực lượng. Hoạt động dân vận được thực hiện theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Qua công tác dân vận đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, đoàn kết quân - dân, giữ vững sự ổn định về chính trị, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS - QP địa phương, tạo môi trường ổn định cho địa phương phát triển KT – XH...".

Tin liên quan: Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP tại Đức Thọ Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Ban CHQS huyện Đức Thọ nắm bắt, dự báo chính xác tình hình từng địa bàn cơ sở, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tiến Dũng – Dương Hoàng