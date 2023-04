Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an Hà Tĩnh

Việc thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, ban hành Nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.

Đảng ủy Công an Hà Tĩnh có 19 chi bộ và 7 đảng bộ cơ sở, 13 đảng bộ công an cấp huyện và 216 chi bộ công an xã, phường, thị trấn với hơn 1.300 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có vai trò quan trọng, cần phải thực hiện có hiệu quả ngay từ cấp cơ sở, thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết, các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng góp phần giúp Công an Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cho biết: Với đặc thù của lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng tại các chi bộ, Đảng ủy, UBKT trong Đảng uỷ Công an tỉnh chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, còn thiếu kinh nghiệm, nghiệp vụ thực tiễn nên khá lúng túng trong thực hiện các quy trình, hồ sơ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Nhằm khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung thực hiện tốt.

Công an tỉnh Hà Tĩnh làm lễ báo công nhân Kỷ niệm 75 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Hằng năm, 100% chi bộ cơ sở trong Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị về thực hiện nghiêm túc các quy định và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được lan tỏa rộng rãi qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị, fanpage của cơ quan UBKT Công an tỉnh và các tờ báo Trung ương, địa phương.

Cán bộ cơ quan UBKT Công an tỉnh theo địa bàn phân công đã thường xuyên hướng dẫn cụ thể về quy trình, hồ sơ cho các đảng bộ, chi bộ khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Lễ ra mắt cuốn sách “Cẩm nang hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an Hà Tĩnh”.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng được thực hiện thường xuyên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho gần 1.000 lượt đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Đặc biệt, nhằm giúp các tổ chức Đảng thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ, trong tháng 3/2023, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và tổ chức ra mắt cuốn “Cẩm nang hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an Hà Tĩnh”. Cẩm nang đã cụ thể hóa các quy trình của Đảng và UBKT Trung ương để các đảng ủy, UBKT, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, chi bộ công an xã, phường, thị trấn thuận lợi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ nên hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh ngày càng được nâng cao.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 42 lượt tổ chức đảng và 61 đảng viên, trong đó có 21 đồng chí là bí thư cấp ủy. Cùng đó, các đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở và các chi bộ trong Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 221 lượt tổ chức đảng và 379 đảng viên.

Công an Hà Tĩnh diễn tập thực hành xử lý, giải quyết các tình huống về đảm bảo ANTT.

“Hoạt động kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, qua đó giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an Hà Tĩnh thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thượng tá Nguyễn Tiến Trinh - Thủ trưởng cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh đánh giá.

Nga Đức