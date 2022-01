Nâng cao kiến thức pháp luật cho 20.000 người dân TP Hà Tĩnh

Các buổi tuyên truyền do Công an TP Hà Tĩnh tổ chức đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, Luật Giao thông đường bộ cho hơn 20.000 cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn.

Tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và người dân phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh).

Công an TP Hà Tĩnh vừa tổ chức 10 buổi tuyên truyền các kiến thức về pháp luật và Luật Giao thông đường bộ tại các địa điểm, gồm: Trường THPT Phan Đình Phùng; Trường CĐ Kỹ thuật Việt Đức; Trường Đại học Hà Tĩnh; phường Đại Nài; phường Nam Hà...

Cán bộ Công an TP Hà Tĩnh tuyên truyền các kiến thức về pháp luật đến với người dân trên địa bàn.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an TP Hà Tĩnh đã truyền đạt thông tin về những kiến thức cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, văn hóa tham gia giao thông; cách tham gia giao thông an toàn; việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở lứa tuổi học đường; những kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông...

Nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; các hành vi bị nghiêm cấm về sử dụng pháo. Kịp thời phát hiện, tố giác, đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường học, tại địa bàn. Thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng pháo.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Sau khi được nghe tuyên truyền về những nội dung trên, các đơn vị đã ký cam kết với chính quyền địa phương và công an các phường, xã về việc thực hiện nghiêm túc nội dung về đảm bảo an toàn giao thông, quản lý, sử dụng pháo nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thanh Trung